GF Vip, Fulvio Abbate ad Adua Del Vesco: “Dimagrisci, se questo è il problema”, la frase indigna il pubblico del reality di Canale 5.

Al Grande Fratello Vip, si sa, i concorrenti sono ‘spiati’ 24 ore su 24 da numerose telecamere: è davvero difficile che qualcosa sfugga agli occhi e alle orecchie dei telespettatori. Che, oltre al doppio appuntamento settimanale in prima serata, seguono la diretta giorno dopo giorno. E, qualche ora fa, è accaduto un episodio che non è stato particolarmente apprezzato dai fan del reality. O meglio una frase, che uno dei concorrenti ha rivolto ad Adua Del Vesco. L’attrice ha commentato il suo fisico, definendosi ‘grossa’: ecco cosa ha risposto Fulvio Abbate, scatenando l’indignazione del web.

GF Vip, Fulvio Abbate ad Adua Del Vesco: “Dimagrisci, se questo è il problema”, lei ha sofferto di anoressia

Il Gf ViP è iniziato solo da pochi giorni, ma nella Casa più spiata della tv è successo già di tutto. Da ritiri a squalifiche, la quinta edizione del reality condotto da Signorini si preannuncia scoppiettante. E, inevitabilmente, non mancano neanche le polemiche. L’ultima, di qualche ora fa, è nata intorno ad una frase pronunciata da Fulvio Abbate e rivolta ad Adua Del Vesco. I due si trovavano in salotto ed Adua, commentando il suo fisico, dichiara: “Vabbè, io sono grossa”. È la risposta di Fulvio a non essere piaciuta ai fan dei reality: “Vabbè sei grossa, e dimagrisci se hai questo problema”. Una frase che non è affatto piaciuta ai telespettatori che l’hanno ascoltata, soprattutto in ragione dei problemi alimentari che Adua ha affrontato in passato. L’attrice, infatti, ha sofferto di anoressia, arrivando a pesare 32-34 chili. Un momento davvero buio, di cui la Del Vesco ha parlato in una lunga intervista a Verissimo, un anno fa.

Un commento che non è passato inosservato, quello di Fulvio Abbate. Se ne parlerà questa sera, durante la diretta del GF Vip? Non ci resta che attendere la puntata, durante la quale uno dei quattro nominati lascerà la casa per sempre: Francesca, Fulvio, Massimiliano e Matilde. E tu, chi salveresti? Appuntamento a questa sera, ore 21 e 30, su Canale 5, per scoprire tutte le ultime novità sul reality più spiato della tv.