GF Vip, Tommaso Zorzi a cuore aperto: “Sono stato talmente codardo…”, la confessione in diretta, ecco il retroscena mai raccontato prima dall’influencer.

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sta regalando tantissime emozioni, una dopo l’altra. La serata è cominciata con l’ingresso in studio di Gabriel Garko, che ha poi raggiunto in casa Adua Del Vesco, la sua ex fidanzata. I due hanno avuto un incontro davvero da brividi, nel quale l’attore ha confessato alcune cose, compreso un suo ‘segreto’. Lacrime, abbracci e tantissime emozioni hanno caratterizzato questo momento, prima del quale c’era stato anche l’incontro tra Adua e il suo fidanzato Giuliano, che ha dato grande energia all’attrice. Dopo le parole di Garko, che ha parlato per la prima volta senza freni della sua vita sentimentale e della sua identità sessuale, anche Alfonso Signorini si è commosso e ha raccontato un retroscena sulla sua vita, ovvero il momento in cui ha confessato ai suoi genitori di essere omosessuale. A questo punto è intervenuto anche Tommaso Zorzi, grande protagonista di questa edizione del GF Vip, che ha fatto una rivelazione davvero inaspettata su questo argomento: ecco le sue parole.

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è davvero incredibile e sta regalando una serie di momenti imperdibili ed emozionanti. Tommaso Zorzi ha fatto una confessione inaspettata in diretta. L’influencer, che è uno dei maggiori protagonisti di questa edizione del reality, ha parlato di quando ha confessato alla sua famiglia di essere omosessuale. Dopo il racconto di Signorini, che ha parlato della sua difficoltà ad aprirsi con la sua famiglia, Zorzi ha invece parlato del suo ‘coming out’, facendo una rivelazione davvero inaspettata. Signorini, infatti, pensava che per Tommaso, visti i tempi più moderni, fosse stato più semplice aprirsi con i suoi, ma a quanto pare le cose per il giovane influencer non sono andate proprio così: “Io sono stato talmente codardo che ho mandato una mail”, ha detto Zorzi, facendo sorridere e divertire tutti i presenti.

Il racconto di Tommaso è stato davvero divertente, ma allo stesso tempo emozionante, perché ha portato alla luce la fragilità del giovane influencer, conosciuto da tutti per il suo essere sempre senza peli sulla lingua. Avete visto anche voi questo momento durante la diretta?