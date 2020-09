Gabriel Garko dopo il coming out in diretta televisiva al GF Vip ha pubblicato, sul suo canale social ufficiale, il suo primo messaggio.

La puntata di ieri sera, Venerdì 25 Settembre, bisogna ammetterlo, è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, Adua Del Vesco ha avuto la possibilità di incontrare il suo fidanzato Julian dopo quasi due settimane distanti, ma anche perché la stessa attrice ha avuto la possibilità di incontrare nuovamente Gabriel Garko. Un incontro tanto atteso, lo sappiamo. E che, soprattutto, ha lasciato tutti senza parole. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. È proprio in diretta televisiva su Canale 5 che il famoso attore ha dichiarato apertamente il suo orientamento sessuale. Ecco, ma cosa è successo a poche ore dalla sua confessione? Proprio poco tempo fa, Gabriel Garko ha voluto scrivere un messaggio social dopo il suo coming out. Ecco le sue parole davvero da brividi.

Gabriel Garko dopo il coming out: il primo messaggio social

Sono passate meno di ventiquattro ore da quando Gabriel Garko, in diretta televisiva al GF Vip, ha annunciato a tutto il pubblico italiano il suo orientamento sessuale. Con una lettera più che strappalacrime indirizzata alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, l’aitante ed affascinante attore ha svelato il ‘suo segreto di Pulcinella’. Non sappiamo, sia chiaro, cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, perché, per tutti questi anni, Garko l’abbia nascosto. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articoli, tutti i dettagli verranno svelati nel corso della puntata di Verissimo di Sabato 3 Ottobre. Fatto sta che la confessione a cuore aperto del bel Gabriel è stata accolta in modo più che positivo da parte di tutto il pubblico web. Numerosi, infatti, sono i commenti giunti appena svelato il tutto in diretta televisiva. Qualche ora fa, però, è arrivata anche la reazione dell’attore. Che, sul suo canale social ufficiale, ha scritto un messaggio davvero brividi. Ma cosa ha scritto Gabriel Garko dopo il coming out? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettagli. Vi anticipiamo soltanto che le sue parole sono davvero emozionanti. Ma bando alle ciance, diamoci uno sguardo insieme.

‘Grazie al vostro sostegno imparerò nuovamente a camminare con altre gambe’, ha scritto Gabriel Garko qualche ora dopo il suo coming out al GF Vip. Da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, quindi, sembrerebbe che l’attore sia stato letteralmente invaso dall’affetto dei suoi sostenitori dopo le sue ultime parole. E, d’altra parte, come si può dare loro torto?

