Nel corso della puntata di Sabato 26 Settembre di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi è senza Raimondo Todaro: arriva il suo messaggio.

Aspettavamo con ansia questo momento e, finalmente, è arrivato. Proprio questa sera, Sabato 26 Settembre, è andata in onda la seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’. Puntata che, così come quella precedente della settimana scorsa, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi davvero indimenticabile. E lo sarà, senza alcun dubbio, principalmente per Elisa Isoardi. A distanza di una settimana esatta dalla sua esibizione sulle note di un affascinante tango, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ si trova a ballare completamente da sola. Sappiamo benissimo che, nei giorni scorsi, il ballerino siciliano è stata ricoverato ed, in seguito, operato per appendicite. È proprio per questo motivo che, ancora adesso, risulta assente tra il cast. Tuttavia, nonostante questo, ha voluto ugualmente far sapere la sua presenza e vicinanza alla sua compagna di viaggio mandandole un tenero video. Ecco il messaggio di Raimondo Todaro per Elisa Isoardi in diretta a ‘Ballando con le Stelle’.

Elisa Isoardi, il messaggio di Raimondo Todaro in diretta televisiva: momento emozionante

Sappiamo benissimo che, per la seconda puntata, Elisa Isoardi era realmente preoccupata sulle sue sorti. Raimondo Todaro è stato ricoverato e poi ricoverato al Gemelli di Roma per un attacco di appendicite. È proprio per questo motivo che, per tutta la settimana e la seconda puntata, non ha potuto affatto presenziare accanto alla sua compagna di viaggio. In ugual modo, però, ha voluto dimostrare il suo immenso affetto e vicinanza ad Elisa Isoardi. E così, proprio ad inizio puntata, sul Led alle spalle dell’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ è apparso il ballerino professionista ed ha lanciato un tenero messaggio alla Isoardi. ‘Sono orgoglioso del lavoro che sta facendo’, ha iniziato a dire Raimondo Todaro prima ancora di ringraziare Stefano e Sara, le persone che, in questi giorni, sono stati accanto alla conduttrice televisiva e che le hanno permesso di allenarsi nonostante la sua assenza. Infine, poi, ha concluso: ‘Mi è dispiaciuto vederti in lacrime. Ti conosco, so quanto sei fragile. Ti prometto che farò il possibile per starti vicino sabato sera e non lasciarti sola. Ti voglio bene’. Insomma, delle parole che, da come si può chiaramente vedere, sono davvero emozionanti. E lo si percepisce chiaramente da Elisa Isoardi.

Insomma, il messaggio di Raimondo Todaro per Elisa Isoardi è stato davvero emozionante. Anche perché, parliamoci chiaro, testimonia alla grande quella grandissima affinità di cui il ballerino professionista ha parlato recentemente.

