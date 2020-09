Nella puntata andare in onda ieri del GF Vip Adua Del Vesco ha avuto un incontro molto speciale con Gabriel Garko: ecco cosa ha detto in confessionale a questo proposito, le parole da brividi.

Durante la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera ci sono state un susseguirsi di grandi emozioni, ma di sicuro ha prevalso l’incontro da brividi tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco durante il quale lui ha fatto una confessione molto toccante: ecco cosa ha detto lei in seguito, durante il confessionale. Il famosissimo attore Gabriel Garko ha fatto il suo ingresso nella casa per rivelare un “segreto” che lo riguarda personalmente e per aiutare e sostenere l’attrice, a cui ha fatto un regalo speciale, con cui ha condiviso il set di diverse fiction di successo. Il loro confronto è stato molto emozionante e, qualche ora dopo la messa in onda, l’attrice ha parlato in confessionale riguardo l’accaduto: ecco le parole da brividi.

GF Vip, Adua Del Vesco: il confessionale dopo l’incontro con Gabriel Garko

La bellissima Adua Del Vesco non ha potuto trattenere un pianto liberatorio durante e dopo l’incontro con Gabriel Garko, suo partner di diverse fiction. Dopo che il “segreto” è stato rivelato ed è diventato chiaro a tutti che la loro storia è stata solo una “bella favola” come ha spiegato lo stesso attore, la concorrente del GF Vip ha rivelato i suoi sentimenti in un confessionale. Adua Del Vesco ha spiegato che, indipendentemente da tutto, lui resta una persona importantissima nella sua vita, una delle pochissime che le è rimasta accanto quando ha iniziato ad ammalarsi, il primo ad aver cercato di aiutarla. Il rispetto, la stima e il bene che prova per lui sono immutabili.

La dolcissima Adua Del Vesco ha ringraziato con il cuore in mano Gabriel Garko per il coraggio e l’affetto dimostrato nei suoi confronti e il pubblico si è emozionato con loro.