Grande Fratello Vip, la rivelazione shock di Vladimir Luxuria dopo il coming out di Gabriel Garko: “Quanti attori…”, le parole inaspettate

Ieri sera la puntata del Grande Fratello vip è stata ricca di sorprese, anche se la più grande l’ha fatta Gabriel Garko. L’attore infatti si è recato all’interno della casa per poter sostenere e soprattutto per riabbracciare l’ex compagna Adua Del Vesco. La ragazza che sta attraversando un periodo piuttosto complicato all’interno della casa a causa della sua malattia. L’anoressia, anche se adesso sta meglio, a volte continua a darle problemi con il cibo. Il tutto all’interno della casa è decisamente più amplificato è l’attore, durante l’incontro con la ragazza ha apertamente dichiarato di essere omosessuale. L’uomo ha infatti colto l’occasione per fare coming out, il che ha scombussolato e non poco il web, portando molti personaggi famosi a commentare la vicenda tra cui anche Vladimir Luxuria. La donna ha fatto delle rivelazioni molto importanti, proprio in merito alla situazione di Garko, attraverso il suo profilo social Twitter.

Sappiamo bene che Vladimir è una grandissima sostenitrice dei diritti LGTB, e di conseguenza, non poteva non schierarsi dalla parte dell’attore, che ha mostrato una grande fragilità in diretta Nazionale. L’uomo nel leggere la lettera per l’ex compagna e amica, è stato colpito da una fortissima emozione e questo ha fatto si che anche l’intero studio e gli altri concorrenti scoppiassero in lacrime. non deve essere stato semplice per lui fare coming out e accettare prima per se stesso e poi anche agli altri, di non essere come tutti lo immaginavano. La donna ha voluto schierarsi apertamente dalla parte di Garko, riuscendo a cogliere un punto molto forte della società.

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 25, 2020

Sul suo profilo ufficiale Twitter ha infatti rivelato: “Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi“. Anche questo, come diceva Garko ieri, è un grande segreto di Pulcinella. Sono infatti certamente molti gli attori che sono costretti a coprire la propria indole e il proprio essere per poter interpretare un ruolo di vita, oltre che un ruolo sullo schermo cinematografico.