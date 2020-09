In una sua intervista del 2016, Rudy Zerbi ha raccontato un vero e proprio drammatico episodio: ecco la dolorosa confessione.

Sempre con la battuta sempre pronta e pronto a far divertire e divertirsi, siamo abituati a vedere Rudy Zerbi con il sorriso sulle labbra. Eppure, in pochissimi sanno che, diversi anni fa, il temutissimo giudice di Tu si que Vales è stato il protagonista di un episodio davvero drammatico. Non ci riferiamo, badate bene, a quando ha scoperto chi fosse il suo padre biologico, bensì a ben altro. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata il diretto interessato. Che, in una recente intervista per ‘Il Giornale’ nel 2015, non ha potuto fare a meno di ripercorrere questa evento davvero tragico sia per lui che per tutta la sua famiglia. E, soprattutto, raccontare ogni cosa per filo e per segno. ‘Stavano per morire tutti e due’, sono proprio queste le parole che il professore di canto di Amici ha fatto per spiegare cosa è esattamente accaduto. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Rudy Zerbi, episodio drammatico: un dolore davvero immenso

Sappiamo benissimo che la vita sentimentale di Rudy Zerbi è davvero molto ricca. Con alle spalle ben due relazioni importanti, attualmente il temutissimo giudice di Tu si que Vales è felicemente fidanzato con Maria Soledad Temperini ed è padre di quattro splendidi figli. I primi due, tra cui figura anche il nome di Tommaso, sono nati dalla sua prima compagna Simona. Il terzogenito, invece, è arrivato con la sua relazione con Carlotta Miti. Ed, infine, l’ultimo, il piccolo Leonardo, è arrivato con l’attuale relazione con la Temporini. Ecco. È proprio in seguito alla nascita del suo ultimo figlio che, come raccontato dal diretto interessato in un’intervista a ‘Il Giornale’ datata 2015, Rudy Zerbi non ha potuto affatto fare a meno di raccontare un vero e proprio episodio drammatico. ‘Al settimo mese di gravidanza la mia compagna, Maria, ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola’, ha iniziato a raccontare il professore di Amici, prima di scendere proprio nei dettagli. Infatti, subito dopo questa iniziale confessione, il buon Zerbi ha raccontato come sono andate e finire le cose subito dopo. ‘Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano:stavano morendo sia Maria sia Leo’, ha continuato a dire il giudice di Tu si que Vales. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Il piccolo, seppure abbia trascorso circa un mese in incubatrice, dato che necessitava di tutte le cure per i prematuri, si è ripreso ed adesso sta più che bene.

Sono proprio queste le parole che, un po’ di tempo fa, Rudy Zerbi ha dedicato al piccolo Leo per portare alla mente quell’episodio drammatico. E, soprattutto, sottolineare di quanto suo figlio, sin da neonato, abbia dimostrato di essere un guerriero.