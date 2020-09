In questo scatto apparso sui social, Sabrina Ferilli è davvero irriconoscibile coi capelli lunghi e biondi: non l’abbiamo mai vista così.

Senza alcun dubbio, Sabrina Ferilli è uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Icona indiscussa di bellezza, talento e simpatia, l’attrice romana decanta di un successo davvero assoluto. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo, è avvenuto tantissimi anni fa. E, nonostante sia passato del tempo dalla sua prima apparizione televisiva, vanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sui social, sapete? Certo, come ribadito dalla diretta interessata in più occasioni, la bellissima Ferilli non possiede alcuna pagina Instagram ufficiale. Eppure, in suo onore sono davvero tantissime le fanpage che si sono create. Sulle loro bacheche, badate bene, si rintracciano degli scatti davvero inediti di Sabrina. Come questo, ve lo assicuriamo. La fanpage denominata sabrina_ferilli.fp, infatti, ha condiviso una foto di Sabrina Ferilli dove è letteralmente irriconoscibile. Sapete perché? Scopriamolo insieme.

Sabrina Ferilli irriconoscibile: scatto inedito, così non l’abbiamo mai vista prima

Attualmente siamo soliti ammirare la bellezza di Sabrina Ferilli a Tu si que Vales, dove, in compagnia di quattro giudici speciali e tre presentatori di onore, l’attrice romana si diverte a commentare e a ‘giudicare’ le performance di ciascun concorrente. È, però, su Instagram e, soprattutto, attraverso le sue fanpage, che possiamo ammirare ancora di più il suo immenso fascino. È il caso, ad esempio, di questa ultima foto condivisa, come dicevamo precedentemente, dalla pagina sabrina_ferilli.fp. In suddetto scatto, vi assicuriamo, Sabrina Ferilli è davvero irriconoscibile. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

È o non è irriconoscibile, Sabrina Ferilli in questo ultimo scatto? Beh, lo è decisamente. Anche perché, ammettiamolo, siamo abituata a vederli con capelli, lunghi o corto che siano, castani. In questa foto, da come si può chiaramente vedere da quanto riproposto in alto, invece, ha una folta chioma bionda. Insomma, è proprio il caso di dirlo: così noi non l’avevamo mai vista prima d’ora. Eppure, però, è sempre bellissima. Siete d’accordo con noi?