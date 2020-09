Piccolo “incidente” di percorso a Tale e Quale Show, imbarazzo in diretta tv: Francesco Paolantoni perde i denti durante l’esibizione.

Francesco Paolantoni è uno dei concorrenti più simpatici e amati di questa edizione di Tale e Quale Show e, durante l’esibizione di ieri sera, ha avuto un piccolo “incidente” in diretta: ha perso i denti. Scopriamo i dettagli. Il programma condotto da Carlo Conti, nel pieno rispetto delle nuove regole dettate per prevenire il Coronavirus, è sempre un successo di critica e pubblico. Nella puntata di ieri, dopo un momento emozionante come l’omaggio alla splendida Lorella Goggi per i suoi sessant’anni di carriera, non poteva mancare un momento comico. Il protagonista è stato lui, Francesco Paolantoni, ma questa volta non c’entra nulla la straordinaria simpatia del comico napoletano: la colpa è di un “incidente” in diretta durante il quale il concorrente ha perso i denti.

Tale e Quale Show, Francesco Paolantoni perde i denti in diretta

Francesco Paolantoni, comico napoletano seguitissimo sui social dove il suo profilo Instagram conta oltre centomila follower, è uno dei protagonisti indiscussi di Tale e Quale Show. Nella puntata andata in onda ieri, aveva il compito di interpretare il grande Alan Sorrenti, ma proprio durante l’esibizione è avvenuto l’episodio che ha scatenato il divertimento dei giudici. Francesco Paolantoni ha perso i denti o, meglio, la protesi dentale. Carlo Conti, che all’inizio del programma ha ricevuto una notizia difficile da accettare, ha subito smorzato la tensione prendendo in giro in modo bonario il comico e ha cercato di aiutarlo a raccogliere la protesi. La giuria non è riuscita a trattenere le risate così come il protagonista stesso dell’accaduto, che ha dimostrato ancora una volta la capacità di ironizzare e prendersi in giro. Ricordiamo che Francesco Paolantoni è uno dei comici più apprezzati del panorama italiano che ci allieta spesso con la sua presenza a Stasera Tutto è possibile dove, con la sua simpatia prorompete, conquista il pubblico sera dopo sera.

Un “incidente” divertente per Francesco Paolantoni che la prossima settimana ci sorprenderà con un’altra grande esibizione… senza perdere i denti!