GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli continuano a destare l’attenzione di tutti: ecco cos’è successo questa notte tra i due.

Tra tutti i concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli formano la coppia che, fino a questo momento, ha catturato maggiormente l’attenzione su di sé. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Appena arrivata nella casa più spiata d’Italia, l’ex velina di Striscia la Notizia non ha mai tolto gli occhi da dosso all’ex moglie di Briatore. D’altra parte, lo sappiamo benissimo che la bellissima di Soverato decanta di un fascino davvero irresistibile. Di fronte al quale, come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’ex compagno di Ariadna Romero non riesce proprio a resistere. È lui stesso ad averlo dichiarato, sia chiaro. Subito dopo il bacio, seppure per la prova ricompensa in piscina, il bel Petrelli ha confessato ai suoi compagni di viaggio di molto preso dalla Gregoraci. Come andrà a finire tra di loro? Ovviamente, non sappiamo ancora nulla in merito. Fatto sta che questa notte, subito dopo la quarta puntata del reality, sembrerebbe essere successo qualche cosa in più. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo: è successo questa notte, colpo di scena

Subito dopo la fine della quarta puntata del GF Vip, tra Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Petrelli è accaduto qualcosa di ‘insolito’. Stando a quanto mostrato da un video caricato anche sul sito ufficiale del reality, sembrerebbe che, prima di andare a dormire, l’ex velino di Striscia la Notizia si sia messo nel letto della bellissima Soverato, intenzionato, molto probabilmente, a giungere ad un clamoroso punto di svolta nel loro rapporto. Purtroppo, però, non è stato affatto così. Da come si può chiaramente vedere dal video condiviso, l’interesse che si percepisce da entrambe le parti è davvero visibile ad occhio nudo. Eppure, c’è qualcosa che blocca la Gregoraci a lasciarsi andare liberamente. Perché? Ovviamente, non sappiamo nulla in merito a questo. Fatto sta che, a quanto pare, Pierpaolo non sembrerebbe affatto intenzionato a demordere. Anzi, proprio questa mattina, sembrerebbe che l’ex velino si sia avvicinato a Matilde Brandi e le abbia raccontato cosa è accaduto la sera prima. E che lei abbia confessato di aver detto alla Gregoraci, dopo una domanda incentrata su cosa stesse pensando in quel momento, di aver voglia di baciarla.

Insomma, sembrerebbe che dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo si siano avvicinati ancora di più. Cosa succederà ancora, secondo voi? L’ex velino seguirà il consiglio della Brandi di baciare la Gregoraci all’improvviso? Staremo a vedere!