Nel corso della puntata del 26 Settembre di ‘Ballando con le Stelle’, Rosalinda Celentano ha preso una drastica decisione in diretta.

In concomitanza con l’imperdibile puntata di ‘Tu si que Vales’, su Rai Uno, è andato in onda il secondo appuntamento con ‘Ballando con le Stelle’. Per un altro Sabato consecutivo, Milly Carlucci è stata al timone di una puntata davvero incredibile. Grandi assenti, come ben sapete, continuano ad essere Samuel Peron, che è risultato nuovamente positivo al Coronavirus, e Raimondo Todaro, che, invece, dal canto suo, è stato operato durante la settimana di appendicite e, nel corso della puntata del 26 Settembre, ha voluto mandare ugualmente un messaggio alla sua compagna di ballo, Elisa Isoardi. Ma non solo. Proprio nel corso della seconda diretta, è accaduto un vero e proprio colpo di scena: Rosalinda Celentano ha preso una drastica decisione. Sappiamo benissimo che, sin dall’inizio, l’attrice figurava in coppia con il bel Peron. E che, data la sua positività al Coronavirus, si è trovata costretta a ballare con Tinna. È proprio a tal proposito che, come dicevamo precedentemente, la Celentano ha dovuto esprimere una sua ‘preferenza’ con chi continuare il suo percorso.

Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano prende una decisione: cos’è successo

Purtroppo, nonostante l’esito negativo di un primo tampone, Samuel Peron continua ad essere positivo al Coronavirus. È proprio per questo motivo che Rosalinda Celentano, sua partner a Ballando con le Stelle, si è trovata costretta non soltanto a ballare con Tinna Hoffman, che, quindi, ha sostituito il ballerino secolare del programma nel frattempo che lui non c’era, ma ha dovuto anche prendere una drastica decisione. Nel corso della seconda puntata di Sabato 26 Settembre, infatti, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha dovuto comunicare in diretta televisiva con chi vuole continuare il suo percorso. Ovviamente, senza alcun dubbio, è stata una scelta difficile, ma d’altra parte più che inevitabile.

‘Ballo con Tinna’, sono proprio queste le parole di Rosalinda Celentano per comunicare la sua decisione. Nessun ‘problema’ con Samuel Peron, ci tiene a specificare l’attrice. Soltanto che il ballerino è risultato positivo al Coronavirus pochi giorni dopo l’inizio delle prove. Quindi, i due non hanno instaurato un rapporto ‘speciale’. A differenza, invece, di Tinna Hoffman. Che, come specificato anche in diretta televisiva, ‘l’ha accudita’.

