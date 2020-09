In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale è soltanto una bambina con il suo papà, adesso è un’amatissima cantante: chi è?

È da quando è terminato il suo percorso televisivo che la giovanissima cantante ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Spesso e volentieri in vetta alle classifiche musicali, la simpaticissima romana decanta di un clamore davvero assoluto. Non soltanto, infatti, ciascun suo singolo e concerto registrano dei record inaudito, ma anche sul suo canale social ufficiale l’ex concorrente di Amici decanta di un numero di followers davvero spropositato. È proprio qui che, spesso e volentieri, condivide degli scatti fotografici davvero di sé. Certo, è anche solita ad annunciare ai suoi sostenitori importanti novità lavorative, ma non perde mai neanche occasione di poter intrattenere il suo pubblico social con degli scatti che riguardano la sua infanzia o il suo passato. Qualche giorno fa, ad esempio, ha condiviso una foto di quando era soltanto una bambina, anche se adesso è un famosissima ed apprezzatissima cantante. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

In questa foto era una bambina, adesso è una famosa cantante: chi è?

Da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, in questa foto vi è rappresentata soltanto una bambina in compagnia del suo papà, adesso, invece, è una famosissima e, vi assicuriamo, apprezzatissima cantante. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Voi siete riusciti a riconoscerla? Se non l’aveste fatto, tranquilli! Ci pensiamo noi! Prima di farlo apertamente, però, vi vogliamo incuriosire un po’. E, soprattutto, svelarvi qualche piccolo indizio. Come dicevamo precedentemente, la giovanissima romana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo dopo la sua partecipazione ad Amici circa un annetto fa. Certo, non ne è stata la vincitrice di quell’edizione, eppure il suo clamore e il suo seguito è aumentato spropositatamente. Tanto che ciascun suo singolo o data di tour si dimostrano dei veri e proprio successi. Ebbene si. Avete indovinato, stiamo parlando di lei: Giordana Angi. In questa tenerissima foto da bambina, quindi, non è altro che lei. Che, in compagnia del suo papà, festeggia uno dei suoi compleanni. Questo è, senza alcun dubbio, uno scatto davvero inedito. Ma che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’interesse da parte di tutti i suoi sostenitori. Sono davvero tantissime le persone che, appena ammirato lo scatto, hanno voluto commentarla, tra l’altro, in modo più che positivo.

Insomma, voi avreste mai detto che in questa foto da bambina ci fosse raffigurate la cantante Giordana?

