Mara Venier, spiacevole inconveniente per la famosa conduttrice televisiva a poche ore da una nuova puntata di Domenica In: cos’è successo.

Mancano pochissime ore ad una nuova e sorprendente puntata di Domenica In, eppure Mara Venier è stata colta da uno spiacevole inconveniente. A darne l’annuncio è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, attraverso il suo canale social ufficiale, ha voluto condividere questo vero e proprio imprevisto con i suoi adorati sostenitori social. Sappiamo benissimo, anche perché lo abbiamo raccontato in diversi nostri articoli, che l’amata conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati ammiratori. A partire, quindi, dai classici ‘video a tradimento’ di suo marito Nicola. Fino a racconti che riguardano la sua vita privata. È proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente comprendere, una cosa del genere non poteva affatto renderla pubblica. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, nulla di grave, questo sia chiaro. Fatto sta che, senza alcun dubbio, questa non ci voleva proprio. Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier, l’inconveniente a poche ore da Domenica In: lo ha detto qualche ora fa

Proprio oggi, Domenica 27 Settembre, andrà in onda la terza puntata di Domenica In. Eppure, come dicevamo precedentemente, a poche ore dal ‘debutto’, Mara Venier è stata colta da un inconveniente davvero spiacevole. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Che, così come è solita fare, ha voluto comunicare ai suoi sostenitori questo imprevisto davvero triste. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, ci teniamo a specificare, non è affatto successo nulla di grave. Piuttosto, come raccontato e svelato dalla diretta interessata, sembrerebbe che la conduttrice televisiva sia stata colta da uno spiacevole raffreddore e mal di gola. Ebbene si. Purtroppo, la ‘zia Mara’ si è ammalata. Ovviamente, sia chiaro: le sue condizioni di salute non comprometteranno affatto la buona riuscita del terzo appuntamento di Domenica In. Anche perché sembrerebbe proprio che gli ospiti di questa puntata siano davvero eccezionali. A partire, quindi, da Claudia Gerini ed Emma Marrone. Fino a Massimo Lopez e a tutti i giudici di Ballando con le Stelle. Insomma, si prevede una puntata più che ricca. Ma vediamo nel minimo dettaglio le sue parole.

Nel ricordare, da come si può chiaramente vedere, l’appuntamento di Domenica In del 27 Settembre, Mara Venier non ha potuto fare anche a meno dello spiacevole inconveniente da cui è stata colta. ‘Anche con il mal di gola e raffreddore’, ha detto la conduttrice televisiva prima di svelare la cena di casa Venier-Carraro.

