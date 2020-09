In una delle sue ultime foto su Instagram, Elisabetta Canalis si immortala completamente senza pantaloni: i suoi fan sono in estasi.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia la Notizia, nonostante il ‘ritiro’ dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia e il suo trasferimento a Los Angeles, continua a decantare di un successo davvero indescrivibile. Soprattutto su Instagram, dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici a dir poco favolosi. Sì, è proprio così! Perché, se da una parte, la bellissima sarda decanta di un numero di followers davvero spropositato. Dall’altra parte, non si può affatto dire che sia poco attiva con i suoi seguaci. Pochissime ore fa, ad esempio, l’ex velina ha condiviso uno scatto che, in un vero e proprio batter baleno, ha letteralmente mandato tutti in estasi. Non che gli altri passino inosservati, sia chiaro. Ma, in questo ultimo scatto, la Canalis si lascia immortalare senza pantaloni. Quindi, potete immaginare che già di per sé la foto fa un certo effetto. Poi, ovviamente, lei è bellissima come sempre. Ne consegue inevitabilmente, quindi, che la temperatura social diventa realmente incandescente.

Elisabetta Canalis senza pantaloni: temperatura ‘rovente’ su Instagram

Siamo soliti ad ammirarla in tutta la sua bellezza, è vero. Ma in questo ultimo scatto, c’è da ammetterlo, l’ex velina di Striscia la Notizia è a dir poco favolosa. Come dicevamo precedentemente, infatti, in questa foto pubblicata qualche ora fa, Elisabetta Canalis è completamente senza pantaloni. Sia chiaro, non è senza veli. Piuttosto, la sarda indossa uno di quei maglioni larghi e lunghi che, se si vuole stare comodi in casa, possono essere indossati anche senza problemi. Inutile a dirvi che, dinanzi a cotanta bellezza e fascino, i suoi followers non hanno affatto resistito. A corredo dello scatto, infatti, vi assicuriamo che si leggono tantissimi e numerosissimo commenti di apprezzamento. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di darci un’occhiata molto più da vicino?

È proprio questo lo scatto che, qualche ora fa, Elisabetta Canalis ha condiviso sui social e dove si vede chiaramente che è senza pantaloni. Insomma, uno scatto molto semplice e minimal, ma che racchiude alla grande il suo immenso fascino. Siete d’accordo con noi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui