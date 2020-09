La splendida Federica Panicucci è una delle donne più belle dello spettacolo e, di recente, il suo compagno è stato attaccato per un commento. Scopriamo cos’è successo.

La bellissima Federica Panicucci è una delle donne più belle e talentuose del mondo dello spettacolo. Conduttrice televisiva ma anche radiofonica, è ormai il volto storico di Mattino Cinque dal 2009 che, proprio di recente, ha fatto il suo esordio la nuova stagione con una pontata col botto. Dal 2016, dopo il divorzio dal precedente marito con il quale ha avuto due splendide bimbe, è legata a Marco Bacini. L’uomo è un imprenditore nel campo della moda che ha collaborato con volti molto noti, come l’influencer Chiara Ferragni, anche lei di recente al centro di una grave polemica che le è costata una denuncia. La relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini è molto affiatata, come dimostra un commento particolare fatto dal compagno della conduttrice per cui è stato duramente attaccato. Scopriamo i dettagli.

Il compagno di Federica Panicucci sotto attacco per un commento

La bellissima Federica Panicucci è seguitissima sui social, dove il suo profilo Instagram conta quasi centomila follower. La conduttrice ama condividere scatti che riguardano la sua vita lavorativa e privata e tenere in questo modo aggiornati tutti i suoi fan. Proprio uno scatto postato da Federica Panicucci è stato il motivo del duro attacco subito dal suo compagno, Marco Bacini a causa di un commento. La foto in questione la raffigura di profilo, in bianco e nero e l’immagine appare molto raffinata. Marco Bacini ha scritto un commento molto dolce ammirandone la sua bellezza: “Come sei bella” sono state le parole esatte, seguite da un cuore. Questo gesto romantico ha scatenato una ‘polemica quando uno di follower di Federica Panicucci ha criticato il suo compagno facendo notare che il complimento avrebbe potuto farlo nel loro privato. La risposta pacata ma esaustiva di Marco Bacini in cui spiegava che non manca certo di fare complimenti in privato alla sua compagna, ma che gli piace mostrarle ammirazione in ogni modo possibile. La polemica è continuata quando molti fan sono intervenuti in difesa di Marco Bacini, mentre altri si sono detti d’accordo con la critica. Di seguito, lo scatto in questione.

Di seguito, ecco la risposta molto pacata e da vero gentiluomo di Marco Bacini all’attacco ricevuto.

E voi, cosa ne pensate del commento romantico di Marco Bacini alla splendida Federica Panicucci?