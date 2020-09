In questa foto condivisa sul suo canale ha soltanto 16 anni, adesso è un amatissimo attore: siete riconosciuto a riconoscerlo? È lui!

Sappiamo benissimo che sui rispettivi canali social siamo liberi di pubblicare ogni cosa che ci riguarda. A partire, quindi, da semplici fotografie che ci ritraggono nel quotidiano o durante le nostre serate mondane oppure scatti appartenenti al nostro passato. È il caso, ad esempio, di questo famosissimo attore. Che, diverso tempo fa, ha voluto condividere una foto di sé di quando aveva soltanto 16 anni. Sono passati diversi anni da quel momento, eppure il noto personaggio ha voluto ripercorrere il momento del suo esordio nel mondo dello spettacolo. Da come si può chiaramente apprendere dalla didascalia scritta a corredo dello scatto, sembrerebbe proprio che questo sia una foto appartenente al suo primo servizio fotografico. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete riusciti a riconoscerlo? Come dicevamo precedentemente, seppure in questa foto ha soltanto 16 anni, adesso è un famosissimo ed apprezzatissimo attore. Ma bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Qui ha soltanto 16 anni, adesso è un attore apprezzatissimo: chi è?

In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale ha soltanto 16 anni, ma adesso è un famosissimo attore, ma sapete di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi lasceremo qualche piccolo indizio: è un personaggi tv molto amato ed apprezzato, soprattutto dal pubblico femminile, ed è stato protagonista di numerose fiction televisive. A partire, quindi, da ‘Il Bello delle Donne’. Fino a ‘L’Onore e il Rispetto’e tanto altro ancora. Facile no? Ebbene s. Stiamo parlando proprio di lui: Gabriel Garko. Ecco. In questa foto condivisa su Instagram e che, soprattutto, ricorda il suo primo servizio fotografico, il bel Garko ha soltanto 16 anni, ma a distanza di anni è diventato un attore più che famoso.

E pensare che, un po’ di tempo fa, ha condiviso uno scatto dove aveva soltanto 14 anni. In questo condiviso in alto, invece, ne ha 16 anni. Insomma, sembrerebbe che il fascino, nonostante gli anni, sia rimasto sempre il medesimo, no?

