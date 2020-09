Chiara Ferragni, brutto episodio per sua sorella Francesca: l’inconveniente spiacevole è stato raccontato su Instagram cos’è successo.

Chiara Ferragni, lo sappiamo benissimo, è la vera e propria regina di Instagram. Seguitissima ed apprezzatissima sul suo canale social, la bellissima fashion blogger decanta di un successo davvero incredibile. E non solo lei, sia chiaro. Anche le sue sorelle, Valentina e Francesca, vantano di un clamore social più che impressionante. Oltre al fatto che, così come la loro sorella, anche loro non perdono mai occasione di poter condividere con i loro sostenitori tutto ciò che le riguarda molto più da vicino. È il caso, ad esempio, della giovanissima Francesca. Che, oltre ad incantare i suoi sostenitori con splendidi scatti fotografici in costume, è solita intrattenerli con episodi che riguardano la sua vita e le sue giornate. Qualche mese fa, in piena pandemia da Coronavirus, ad esempio, ha annunciato i suoi sostenitori di essersi laureata. Qualche ora fa, invece, la sorella di Chiara Ferragni ha raccontato di un brutto episodio capitatole per strada. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chiara Ferragni, brutto episodio per sua sorella Francesca: è accaduto per strada

A raccontare di questo vero e proprio brutto episodio è stata Francesca, la sorella di Chiara Ferragni. Sappiamo benissimo che, così come la fashion blogger, anche lei è molto attiva e molto seguita sui social. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio. In realtà, già nelle scorse ore, la giovanissima era intervenuta sul suo canale social ufficiale. Ed aveva condiviso soltanto l’immagine che mostrava l’accaduto. In serata, data anche l’abbondanza di messaggi, ha voluto raccontate per filo e per segno questo triste episodio. In particolare, Francesca, la sorella della Ferragni, ha raccontato di essere andata in palestra. E che, alla sua uscita, ha trovato completamente la bicicletta gettata a terra. Non sa, ovviamente, se si tratta di un incidente o di un atto vandalico. Fatto sta che, da come si può chiaramente immaginare, l’episodio è stato davvero bruttissimo.

Insomma, un vero e proprio bruttissimo episodio per Francesca, la sorella di Chiara Ferragni. Ma cosa sarà esattamente successo?

