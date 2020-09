Ha incantato tutti a ‘Non è la Rai’ col suo sorriso e la sua allegria di adolescente negli anni ’90, ma com’è diventata oggi Ilaria Galassi?

Era uno dei volti più amati del programma pomeridiano di Gianni Boncompagni: Ilaria Galassi all’epoca era solo un’adolescente, ma con una personalità e un carisma tali da diventare in breve tempo una delle punte di diamante di ‘Non è la Rai‘, trasmissione cult per il giovani degli anni ’90. Frangetta bionda inconfondibile e un sorriso che attirava come una calamita, era amatissima dal pubblico, ma com’è diventata oggi Ilaria? Cosa ha fatto in questi anni e cosa fa adesso?

Ilaria Galassi oggi: compagno, figli, professione

Oggi Ilaria Galassi è una splendida 44enne, bionda come allora anche se per un periodo si è tinta i capelli di scuro. Ha un compagno, Daniele Brunone, col quale condivideva l’attività di parrucchiera fino a prima della pandemia. Ilaria è stata costretta infatti a chiudere il negozio per le spese troppo alte che avrebbe richiesto la riapertura. Cinque anni fa lei e Daniele hanno avuto un bambino, che hanno chiamato Riccardo. Ilaria ha anche un altro figlio, Rocco, che oggi ha 16 anni, nato da una precedente relazione. Prima di diventare mamma, nei primi anni 2000, Ilaria ebbe una storia con Pietro Taricone che riempì i rotocalchi dell’epoca. Purtroppo, nella sua vita non sono mancati momenti davvero drammatici, come quando a 24 anni fu colpita da un aneurisma cerebrale a causa del quale dovette subire un intervento chirurgico di 10 ore e affrontare un lungo periodo di recupero psicomotorio. Ciò inevitabilmente compromise il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Ora che la sua attività di parrucchiera è alquanto incerta per i danni economici provocati dall’emergenza Coronavirus, Ilaria vorrebbe partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip.

Chissà che non la ritroveremo nella prossima edizione del reality, in bocca al lupo!

