Selene Querulo, occhi verdi e una personalità tutta da scoprire: chi è la corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne.

È una delle corteggiatrici che si contendono il cuore del tronista Davide Donadei a Uomini e Donne: occhi verdi e una personalità tutta da scoprire, Selene Querulo è pronta a dare battaglia per conquistare il bel Davide. Si è definita impulsiva e allo stesso tempo realista Selene, corteggiatrice di Davide a Uomini e Donne: diciannove anni, alta 1,68 cm, marchigiana nata a San Severino Marche in provincia di Macerata, Selene vive a Matelica con la madre (con la quale ha un bellissimo rapporto) e il fratello più piccolo. Diplomatasi quest’anno all’istituto alberghiero di Cingoli, attualmente lavora come cameriera in un locale, ma la sua aspirazione è diventare un giorno Event Manager. Selene ama viaggiare e l’uomo dei suoi sogni deve essere gentile, bello esteticamente e pieno di attenzioni nei suoi confronti.

Selene Querulo, il suo percorso a Uomini e Donne tra gelosia e critiche

Il percorso di Selene all’interno del dating show si può definire abbastanza turbolento: prima che venisse registrata la puntata, Davide ha avuto lunghe conversazioni via web con Beatrice, la quale si sarebbe lamentata con il ragazzo durante l’esterna perché gelosa di Selene. Lui però le ha assicurato che con Selene non sarebbe accaduto nulla per cui la corteggiatrice dovrebbe preoccuparsi. Selene che dl canto suo è si è dimostrata altrettanto gelosa della sua rivale, si è beccata moltissime critiche, anche da parte di Valentina del Trono Over e della tronista Sophie, che le ha detto chiaramente “Non mi piace questo atteggiamento da super donna“. Selene ha risposto ammettendo di avere un brutto carattere, “ma perché nonostante i miei 19 anni ho vissuto tante cose – ha aggiunto – Ho difficoltà a relazionarmi con un uomo”. Anche se si è raccontata poco nel programma, da queste parole possiamo intuire che il passato di Selene non deve essere stato dei più semplici.

