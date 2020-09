Uomini e Donne, Sophie perde le staffe: ‘Sei un cafone’, cos’è successo

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, la tronista Sophie Codegoni ha perso letteralmente le staffe: cos’è successo.

A distanza di poco più di un mese dalla messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 ci sta regalando delle emozioni e, soprattutto, dei colpi di scena davvero incredibili. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, per un nuovo anno televisivo, la bellissima Gemma Galgani ha deciso di farsi un lifting al viso, ma anche perché, a distanza di pochissimo tempo dal suo inizio, la tronista Jessica Antonini ha fatto la sua scelta in modo del tutto inaspettato ed improvviso. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Proprio nel corso della puntata odierna, di Lunedì 28 Settembre, abbiamo visto un’immagine di Sophie Codegoni completamente inedita. Sin dal suo primo esordio sullo schermo televisivo, la giovanissima tronista si è contraddistinta, oltre che per la sua smisurata bellezza, anche per la sua immensa pacatezza. Non che non avesse carattere, sia chiaro. Ma che, rispetto alla sua compagna di sedia, fosse meno istintiva nel rispondere. Sembrava, appunto. Perché, vi assicuriamo, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha perso completamente le staffe. Ecco cos’è successo.

Uomini e Donne, Sophie perde le staffe in studio: così non l’avevamo mai vista

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, la bellissima Sophie ha perso completamente le staffe contro uno dei suoi corteggiatori. O, per meglio dire, uno dei suoi ex corteggiatori. Chiamata in causa da Maria De Filippi, la giovanissima tronista si è trovata costretta ad eliminare due suoi pretendenti perché consapevole che con loro, purtroppo, non potrà mai esserci nulla. ‘Ho capito che no vi penso. Non ho voglia di vedervi. Insomma, non mi è partita quella cosa in più’, ha detto la giovanissima tronista a Ludovico e Giuseppe. Insomma, delle parole davvero inaspettate soprattutto per il primo corteggiatore, con il quale, tra l’altro, la Codegoni ci è uscita due volte. Che, a quanto pare, si era immaginato un finale completamente diverso. Fatto sta che, in ogni caso, Sophie è davvero decisa ad eliminarli. Ecco. È proprio in questo preciso momento che, mentre Ludovico e Giuseppe, si apprestavano a lasciare lo studio, sembrerebbe che il giovane abbia fatto un gesto che non sia affatto piaciuto a Sophie, tanto da farle perdere le staffe. ‘Sei un veramente cafone. Sei uno sbruffoncello. Ciao’, ha detto la giovanissima tronista al suo corteggiatore che, nell’uscire, non si è rivolto, a detta sua, in modo molto carino nei suoi confronti.

Cosa ne pensate? Anche voi avreste avuto la stessa reazione di Sophie?