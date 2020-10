Barbara D’Urso ‘scartata’: è successo davvero, il retroscena che non tutti conoscono sul suo primo lavoro.

La nota conduttrice Barbara D’Urso è una delle donne più seguite e apprezzate degli ultimi tempi, grazie alla sua personalità tanto schietta e spontanea. Il suo vero nome come molti sanno è Maria Carmela D’Urso. Ha iniziato fin dalla giovinezza con piccoli lavori, appena diciottenne decide di trasferirsi a Milano per intraprendere la strada del mondo dello spettacolo. Il suo debutto in televisione avviene nel 1977 su TeleMilano 58, ed è proprio da quel momento che subentra il cambiamento del nome in Barbara, dato che il suo nome fu giudicato poco consono. La sua carriera tende a non arrestarsi, il suo talento viene riconosciuto e apprezzato da tutti, conduttrice, attrice e scrittrice, doti possiamo dire poliedriche. Oggi Barbara D’Urso è uno dei volti più noti della televisione italiana, grazie alle sue numerose conduzioni, infatti, è considerata da Mediaset una vera e propria garanzia, con lei gli ascolti possono certamente essere assicurati. Non tutti però sanno che la bellissima conduttrice fu ‘scartata‘: il retroscena sul suo primo lavoro.

Barbara D’Urso ‘scartata’: il retroscena sul suo primo lavoro

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più apprezzate e ammirate, alla conduzione di numerosi programmi ha saputo conquistare l’amore del pubblico. Schietta e sincera, esuberante e passionale, una donna che ha lottato per le donne e non solo, e che ancora oggi porta avanti numerose battaglie, mostrando una tenacia imperversa e leale. La sua carriera è ricca di successi, e non poteva essere diversamente, perchè ha sempre dimostrato di possedere un talento innato. Non tutti sanno però che nella sua giovinezza la D’Urso è stata decisamente ‘scartata’, un retroscena che riguarda il suo primo lavoro.

Infatti, la nota conduttrice ha parlato del preludio del suo percorso lavorativo e ha dichiarato di aver iniziato la sua carriera come fotomodella; le sue prime foto sono apparse sulle pagine napoletane di Vogue. Ma quando Barbara si trasferì a Milano fu inaspettatamente scartata: “Nell’ambiente fashion mi risero in faccia per la mia statura”, ha rivelato la donna. Un retroscena di cui non tutti erano a conoscenza e che sorprenderà i nostri amati lettori. Dopo quell’episodio la sua agenzia di appartenenza la mandò a TeleMilano 58 e da quel momento, come ben sappiamo, la D’Urso ha scalato il successo con una maestria che pochi possiedono. Oggi, la conduttrice è uno dei volti della televisione italiana più popolari ed apprezzati, tutte le edizioni dei suoi programmi raggiungono un grande successo, un riscontro che poche trasmissioni sono capaci di equiparare. Barbara D’Urso non solo è una donna super talentuosa, ma possiede anche una meravigliosa bellezza, tratti mediterranei e fisico incantevole, possiamo affermare con somma certezza che gli anni per la bella conduttrice non sembrano passare mai: resta certamente una delle donne più belle di sempre!

