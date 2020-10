Ferragnez, fiocco rosa in arrivo? Dai social ‘indizi’ sospetti

I Ferragnez sono ufficialmente in attesa del secondo figlio e vari ‘indizi’ fanno supporre che si tratti di una femminuccia.

I fan lo sospettavano ormai da tempo, ma finora la notizia non era stata confermata dai diretti interessati: anzi, Chiara Ferragni e suo marito Fedez avevano cercato di sviare i sospetti in vari modi. L’ipotesi che la Ferragni potesse essere incinta si era fatta strada tra i follower dell’influencer osservando le sue forme abbastanza ‘arrotondate’ negli ultimi tempi. Inoltre, per la prima volta la coppia non era stata vista alla Settimana della Moda, evento a cui l’influencer e suo marito non erano mai mancato prima d’ora. Chiara aveva addotto come motivazione della misteriosa assenza il voler evitare i luoghi affollati per proteggersi da eventuali rischi di contagio da Covid, ma questa versione non aveva convinto granché. Proprio qualche ora fa c’è stato invece l’annuncio ufficiale: i Ferragnez aspettano un altro figlio. Se sarà maschio o femmina non è stato ancora reso noto, ma le ‘tracce’ lasciate dalla Ferragni sul suo profilo social inducono a pensare ad un bel fiocco rosa.

Fiocco rosa per i Ferragnez: cosa fa pensare che sarà una bambina

Sembra che la cicogna stia portando alla coppia più glamour di sempre una bella femminuccia. Osservando attentamente il profilo Instagram della celebre influencer, si nota infatti che i suoi abiti, i suoi accessori, perfino il suo smalto sono prevalentemente di colore rosa, in tutte le sue sfumature. Ad esempio, la borsa della collezione firmata Chiara Ferragni indossata nel post pubblicato ieri è rosa, come anche il mini dress Moschino con cui appare sulla copertina di una famosa rivista spagnola, o la borsa di Hermes sfoggiata qualche giorno fa.

Se i sospetti dei fan dovessero rivelarsi esatti, sarebbe sicuramente carino che dopo Leone, a casa Ferragni arrivasse una splendida bambina. Ad ogni modo, maschio o femmina che sia, la notizia che i Ferragnez hanno ufficializzato in queste ore ha già il giro del mondo ed avrà riempito di gioia tutti. Auguri allora!