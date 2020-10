GF Vip, la confessione bollente: “Vorrei fare l’amore con te”

Momenti scottanti al GF Vip, secondo quanto raccontato da uno dei concorrenti: “Vorrei fare l’amore con te” sarebbe stata la bollente confessione.

Il GF Vip non delude mai e regala sempre grandi emozioni e colpi di scena. Il programma condotto da Alfonso Signorini e seguitissimo su tutti i social riesce sempre a far parlare di sé, come accaduto per la rivelazione fatta in diretta da Gabriel Garko. A catalizzare l’attenzione in queste ore, tuttavia, è una confessione bollente fatta da uno dei partecipanti al GF Vip: “Vorrei fare l’amore con te” sarebbero state le parole esatte. Di chi parliamo? Ma di Elisabetta Gregoraci e di Pierpaolo Pretelli ovviamente. Il giovane si è avvicinato a Matilde Brandi per raccontarle un episodio che sarebbe accaduto poco prima in piscina. Secondo Pierpaolo Pretelli la famosissima showgirl Elisabetta Gregoraci gli avrebbe confessato di provare questa sensazione e lui ha subito chiesto consiglio a Matilde.

Pierpaolo Petrelli non ha mai nascosto di essere attratto dalla splendida Elisabetta Gregoraci e il feeling tra di loro è più evidente che mai. Nonostante questo, la showgirl è ancora molto coinvolta dalle vicende che l’aspettano fuori dalla casa del GF Vip e in questi giorni si è lasciata andare riguardo ad alcune rivelazioni molto toccanti. Secondo Pierpaolo Petrelli, che ha raccontato l’accaduto a Matilde Brandi, la showgirl gli avrebbe fatto una confessione bollente nella piscina del GF Vip ovvero di aver voglia di fare l’amore con lui. Il giovane, che ha già spiegato ad Alfonso Signorini di rispettare i paletti che Elisabetta Gregoraci ha messo nel loro rapporto, ha chiesto consiglio all’altra inquilina su come comportarsi. Matilde Brandi lo ha rassicurato a riguardo e entrambi si sono augurati che Elisabetta Gregoraci riesca a lasciarsi andare e pensare di meno all’esterno.

