GF Vip, Tommaso Zorzi su Aurora Ramazzoti: “Abbiamo litigato”

Tommaso Zorzi, concorrente del GF Vip ha raccontato della sua amicizia profonda e importante con la bella Aurora Ramazzotti, ma fatto una confessione: “Abbiamo litigato”.

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip, la sua simpatia e il suo carisma lo hanno reso immediatamente uno dei personaggi di spicco del programma. Il suo carattere esuberante ma anche introspettivo, lo hanno portato a diverse liti all’interno della casa e, a volte, il suo comportamento è stato criticato come accaduto di recente. Ritrovatosi a parlare con Myriam Catania, finita nel Cucurio assieme a lui e a Massimiliano Morra, il giovane influencer ha raccontato dell’amicizia che lo lega ad Aurora Ramazzotti, portandolo ad una confessione: “Abbiamo litigato” ha detto. Tommaso Zorzi ha spiegato che Aurora Ramazzotti è la sua migliore amica, ma che di recente si sono allontanati perchè “ho un carattere di m***a”. Ecco i dettagli.

GF Vip, Tommaso Zorzi racconta l’amicizia con Aurora Ramazzotti

Che Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti fossero molto amici non è una novità, a sorprendere è la confessione del concorrente del GF Vip, che ha raccontato il loro allontanamento. A quanto pare, l’influencer si sarebbe sentito un po’ messo da parte da quando la ragazza si è fidanzata e il lockdown non ha semplificato le cose. Tommaso Zorzi ha spiegato di essersi sentito un po’ abbandonato, un pensiero che imputa ad un po’ di “sindrome dell’abbandono”. L’influencer ha confessato che avrebbe voluto qualche telefonata in più da parte di Aurora Ramazzotti, anche durante il periodo di quarantena che lei ha trascorso ovviamente in famiglia e ha aggiunto di avere uno splendido rapporto con Michelle Hunziker. Alla fine, Tommaso Zorzi ha aggiunto che desidera molto fare pace con quella che è la sua migliore amica.

Dalle parole di Tommaso Zorzi traspare tutto l’affetto e l’amicizia sincera che lo legano alla alla ragazza. Siamo certi che, una volta uscito dalla casa del GF Vip, l’influencer riuscirà a chiarire ogni cosa.