Federica Panicucci, avete mai visto il suo ex marito? È un famosissimo deejay

Attualmente Federica Panicucci è impegnata con Marco Bacini, ma avete mai visto il suo ex marito? È un famosissimo deejay: di chi si tratta.

È uno dei volti di punta di ciascuna mattina italiana, Federica Panicucci. Attualmente al timone di Mattino Cinque dal Lunedì al Venerdì, la bellissima conduttrice televisiva decanta di una carriera professionale davvero molto ricca. E non pensate affatto che sia la sola. Sappiamo benissimo che, dal punto di vista sentimentale, la conduttrice televisiva è attualmente legata a Marco Bacini, ma fino a qualche tempo fa era felicemente sposata. Ecco, ma voi avete mai visto l’ex marito di Federica Panicucci? Come dicevamo precedentemente, i due sono stati sposati per circa nove anni. Nel 2006, infatti, i due sono convolati a nozze. E, nel 2015, è stato annunciato il loro divorzio. Ecco, ma vi ricordate chi è stato l’ex marito della Panicucci? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che l’ex consorte della bellissima Federica non è assolutamente ‘sconosciuto’, anzi è un famosissimo deejay. E, senza alcun dubbio, tantissimi di voi ne avranno sentito parlare.

Federica Panicucci, vi ricordate chi è il suo ex marito?

Attualmente, Federica Panicucci è felicemente impegnata con Marco Bacini, proprietario di un noto brand di abbigliamento super apprezzato in Italia e all’estero e, soprattutto, da diversi e numerosi Vip. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, la bellissima conduttrice televisiva di Mattino Cinque, prima ancora di incontrare il buon Bacini, è stata sposata. Un matrimonio fantastico, c’è da ammetterlo. Durato ben nove anni ed, esattamente, dal 2006 al 2015 e da cui sono nati anche i suoi due splendidi figli. Tuttavia, come ogni cosa bella, anche le sue nozze sono terminate. Ed, in particolare, nel Dicembre del 2015, l’avvocato della conduttrice ha annunciato il divorzio immediato della conduttrice dal suo consorte. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: chi è l’ex marito di Federica Panicucci? Come dicevamo precedentemente, l’uomo non è affatto estraneo al mondo dello ‘spettacolo’. E, seppure non presente affatto sul piccolo schermo, il suo nome non vi risulterà affatto sconosciuto. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Chi è con esattezza l’ex marito di Federica Panicucci? Stiamo parlando di lui: Mario Fargetta o noto anche con lo pseudonimo Get Far. Ebbene si. È proprio il famosissimo deejay, produttore discografico e regista radiofonico ad essere stato, per circa nove anni, il marito di Federica Panicucci.

La separazione tra Federica Panicucci e il suo ex marito Mario Fargetta, come dicevamo precedentemente, è arrivata dopo ben nove anni di matrimonio. Tuttavia, dopo questa decisione, la conduttrice di ‘Mattino Cinque’ ha ritrovato il sorriso accanto a Marco Bacini.

