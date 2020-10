Gabriel Garko: il vero nome dell’amato attore e a chi è stato ispirato

Gabriel Garko, qual è il vero nome dell’amato attore e a chi è stato ispirato: ve lo sveliamo noi, un vero colpo di scena.

L’amatissimo ed apprezzatissimo attore Gabriel Garko è uno degli artisti più noti del panorama italiano cinematografico. Ha iniziato la sua carriera come modello, riuscendo a vincere la fascia del concorso il più bello d’Italia. Garko ha poi proseguito con fotoromanzi e e diverse apparizioni televisive, ma il vero successo è arrivato nel 2006 con la famosissima e seguitissima serie tv “L’Onore e il rispetto” che ebbe un successo incredibile. E’ stato uno dei protagonisti di molteplici fiction televisive, come ‘Il sangue della rosa’, ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Rodolfo Valentino’ e tante altre ancora. Le sue interpretazioni sempre impeccabili e meravigliose gli hanno dato una fama che ad oggi non conosce confini. Recentemente l’amato attore è stato al centro del gossip, dopo il suo inaspettato ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha avuto un incontro con Adua Del Vesco. Quel momento è stato particolarmente importante per l’uomo, infatti, con una commovente lettera l’attore ha decisamente fatto coming out, dopo anni di silenzio assordante. Non tutti però sanno che in realtà Garko non è il suo vero nome, infatti, l’uomo decise tempo fa di cambiarlo. Qual è allora il vero nome di Gabriel Garko? Siete curiosi di scoprirlo? Beh ve lo sveliamo noi.

Gabriel Garko, qual è il vero nome dell’amato attore: a chi è stato ispirato

Gabriel Garko è uno degli attori più amati e conosciuti del mondo cinematografico, grazie alle sue immense doti attoriali è riuscito a porsi al culmine del successo. Le sue interpretazioni sono sempre state tanto apprezzate, non solo per il suo talento che sicuramente è ineccepibile, ma anche per la sua meravigliosa bellezza, bello e pieno di fascino, qualità difficili da non notare. Nelle ultime settimane Garko è stato al centro del gossip, dopo il suo coming out avvenuto in diretta tv all’interno della casa più spiata d’Italia. Un momento che ha toccato decisamente tutti, in cui l’attore si è spogliato dei suoi tantissimi timori e ha mostrato la sua essenza, da anni celata dagli occhi poco discreti. Non tutti però sanno che l’amato attore è in realtà portatore di un diverso nome di nascita. Volete scoprire qual è ? Ve lo sveliamo noi.

L’apprezzatissimo attore è oggi conosciuto con il cognome Garko, ma il suo vero nome di battesimo è Dario Gabriel Olivero. L’uomo ha deciso tempo fa di usufruire di questo nome d’arte per poter omaggiare la sua amata mamma, di cognome Garchio, con la quale ha avuto sempre un bellissimo legame. Infatti, Gabriel ha sempre dichiarato di essere molto affezionato a sua madre, tanto da portarla con sè nella sua carriera televisiva. Una scoperta davvero inaspettata, di cui pochi ne erano a conoscenza, ma una bellissima decisione sicuramente motivata da un immenso affetto.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui