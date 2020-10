Elodie, il difficile passato e quel retroscena mai raccontato: “Mi vergognavo”, racconto da brividi della cantante nella lunga intervista, ecco le sue parole nel dettaglio.

Elodie è una delle cantanti del momento, non ci sono dubbi. Dopo il secondo posto ottenuto ad Amici nel 2015, la sua carriera è stata in continua ascesa e l’ha portata anche sul palco del Festival di Sanremo, dove ha presentato nella scorsa edizione il suo brano ‘Andromeda’, ottenendo grande successo. Non solo però, perché Elodie è anche considerata una regina delle hit estive, come ‘Guaranà’, o ‘Ciclone’, ma anche ‘Margarita’, che le ha permesso di incontrare il suo attuale fidanzato Marracash. I due formano davvero una bellissima coppia e sono super seguiti anche sui social, dove spesso si mostrano insieme. Ma la vita di Elodie non è sempre stata facile, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni. In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante ha raccontato alcuni episodi del suo difficile passato e dei suoi problemi familiari, aggiungendo anche un retroscena che non tutti conoscono: ecco le sue parole nel dettaglio.

Elodie, il difficile passato e quel retroscena che nessuno conosce: “Mi vergognavo come una ladra”, ecco le sue parole nel dettaglio

Elodie è amatissima dal pubblico per la sua voce splendida e per la sua forte personalità. Non tutti sanno, però, che dietro quello che vediamo oggi c’è un passato molto intenso e difficile, che la cantante non ha mai avuto problemi a raccontare e che, anzi, ha definito “una fortuna”, perché le ha dato la possibilità di vivere intensamente e di non subire le difficoltà. In un’intervista al Corriere della Sera, Elodie ha raccontato che la sua adolescenza non è stata affatto facile perché i suoi genitori, che l’hanno avuta molto giovani, avevano problemi di tossicodipendenza e lei è cresciuta con una grande rabbia, cercando di proteggere la sua sorellina più piccola: “Ho avuto una libertà totale. Bevevo e fumavo canne, a 15 anni uscivo e mi ritiravo alle 7 del mattino”, ha raccontato Elodie, aggiungendo che il contesto sociale in cui viveva era davvero difficile: “Sul pianerottolo c’erano spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati e c’erano problemi anche in casa”, ha detto, facendo riferimento alle difficoltà dei suoi genitori, che però “sono sempre stati onesti e non hanno mai camuffato il loro malessere”.

Un retroscena che molti non sanno, però, è che Elodie in passato ha avuto problemi anche a scuola, dove non è andata oltre la terza media, cosa che l’ha fatta sentire sempre a disagio: “Mi vergognavo come una ladra. Rimpiango di essere ignorante, anche perché sono stata vigliacca”. Elodie, infatti, ha frequentato il liceo per 5 anni, senza essere mai bocciata, ma poi non si è presentata all’esame di maturità e dunque non si è mai diplomata: “Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame, ma all’epoca ho fatto la coatta e mi sono inventata che non avevo bisogno che qualcuno mi giudicasse”. Eravate a conoscenza di questo retroscena della vita di Elodie? Cosa ne pensate?