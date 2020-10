“Primi servizi fotografici a 16 anni”: lo riconoscete? Oggi è uno degli attori più amati della tv ed è il personaggio del momento, ecco di chi si tratta.

Il personaggio della foto è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, in particolare quello femminile. Bello, talentuoso e dalla personalità dolce e gentile, nell’ultimo periodo è finito sotto i riflettori per alcune questioni che riguardano la sua vita privata e che stanno facendo molto discutere. Nell’immagine in questione aveva 16 anni, come lui stesso ha specificato nella didascalia del post che ha pubblicato su Instagram: “Primi servizi fotografici a 16 anni”, ha scritto, specificando poi negli hashtag che si tratta di uno scatto risalente al 1988, ben 32 anni fa. I suoi lineamenti nel tempo sono cambiati poco, ma gli occhiali da sole possono trarre in inganno, perché non si vede la sua espressione. Siete riusciti comunque a capire di chi si tratta? Se no, vi aiutiamo noi! Continuate a leggere e scoprirete com’è diventato negli anni questo splendido ragazzo e qual è il suo nome.

“Primi servizi fotografici a 16 anni”: lo riconoscete? E’ uno degli attori più amati della tv, ecco il suo nome

L’attore di cui stiamo parlando, nella foto aveva solo 16 anni e si prestava a fare i suoi primi servizi fotografici, nei quali si vedeca già la sua bellezza e il suo fascino. Oggi è un personaggio amatissimo dal pubblico, è stato protagonista indiscusso di alcune fiction televisive di enorme successo, che lo hanno consacrato come sex symbol italiano. Anche se non è facilissimo riconoscerlo dalla foto, non ci sono più dubbi ormai sulla sua identità. Stiamo parlando del grande Gabriel Garko, uno degli attori più apprezzati e seguiti del mondo della tv. In questi ultimi giorni è finito ancora di più sotto i riflettori, dopo aver partecipato come ospite al Grande Fratello Vip, facendo un vero e proprio outing in diretta, tra le lacrime e la commozioni di tutti. Dopo l’apparizione nel reality condotto da Alfonso Signorini, Garko è stato ospite anche a Verissimo, dove ha raccontato il difficile percorso che lo ha portato a ‘smascherarsi’ davanti a tutti, rendendo pubblica la sua vera identità sessuale, per tanti anni tenuta nascosta.

Insomma, se prima Gabriel era amato dal pubblico, oggi è ancora più apprezzato per la sua sincerità e la potenza della sua storia. E a voi piace questo splendido attore?