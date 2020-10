Lo riconoscete? Qui era solo un bambino, oggi è sicuramente uno dei cantanti più amati dal pubblico.

Il bambino nella foto è oggi uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale. L’immagine in alto mostra un dolcissimo scatto risalente a diversi anni fa, quando la sua voce non aveva raggiunto ancora la popolarità che oggi possiede. Ormai sono moltissimi i vip e i personaggi dello spettacolo che si accingono a postare sui loro profili instangram foto in cui si mostrano in tenera età o in fase adolescenziale. Spesso i tratti restano tali, e la somiglianza è facilmente rintracciabile, mentre altre volte risulta molto più complicato risalire all’identità delle persone ritratte. Il bambino in questa foto come abbiamo già annunciato è un amatissimo cantante, la sua musica ha scalato le classifiche posizionandosi spesso ai primi posti. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

Qui era solo un bambino, oggi è un amatissimo cantante

Come abbiamo annunciato, sono ormai molti i personaggi dello spettacolo che amano postare foto in cui sono ritratti in tenera età. Il bambino in questa foto è oggi un amato cantante, apprezzato da un pubblico che non conosce confini. Lo riconoscete? Vi sveliamo di chi si tratta, proprio di lui, del bravissimo e sicuramente bellissimo Fabrizio Moro. Oggi musicista e cantautore, Moro ha saputo farsi strada nel mondo della musica, la sua voce ha incantato migliaia di palchi, e non poteva essere diversamente. L’amato cantante possiede un talento innato e portentoso, il suo timbro così possente è in grado di far emozionare e riportare alla luce sensazioni nascoste e altre cancellate, è capace di far rivivere momenti passati e altri mai vissuti, frutti di una meravigliosa fantasia. Fabrizio Moro ha postato la sua bellissima foto prima mostrata, in cui è ritratto da bambino.

Lo scatto ha raggiunto in poco tempo migliaia di like e tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento ricevuti. Nell’immagine pubblicata Moro appare piccolissimo, mostra il suo dolce sorriso ed è vestito con abiti molto eleganti, il tutto accompagnato da un tenero fiocco blu. Una foto che sicuramente nasconde un bellissimo momento vissuto dall’amato cantante, che ha poi voluto mostrare a tutti i suoi follower pubblicando suo suo profilo uno dei suoi ricordi d’infanzia.

