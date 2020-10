Ornella Muti parla del tradimento con Adriano Celentano: la clamorosa confessione a Ogni Mattina.

Stamattina è andata in onda una nuova puntata della nota trasmissione Ogni Mattina condotta dalla bellissima Adriana Volpe e Alessio Viola, che dopo l’iniziale calo di ascolto, ha ripreso ad attrarre l’attenzione del pubblico da casa. Numerosi ospiti sono stati presenti nella nuova diretta di oggi, 7 ottobre, ma ad animare particolarmente la puntata la presenza della meravigliosa Ornella Muti e della figlia Naike Rivelli, in collegamento dalla loro casa. Le due donne hanno mostrato di avere una certa sintonia, e hanno deciso di raccontare fatti particolarmente sorprendenti, il tutto sotto la spinta della figlia della Muti. Il collegamento si è molto concentrato sulla storia del tradimento di Ornella con Adriano Celentano, già nota da diversi anni. Come sappiamo, i due hanno recitato insieme molti anni fa, facendo sognare il pubblico italiano con i ruoli interpretati, in particolare tanto seguito il film ‘Il bisbetico domato‘, il film campione di incassi uscito nel 1980. Durante le riprese della commedia Ornella Muti e Adriano Celentano erano impegnati rispettivamente con Federico Facchinetti e Claudia Mori. Secondo le indiscrezioni di allora, i due attori avrebbero intrapreso una relazione clandestina, legati da una forte passione. Nel corso della puntata di Ogni Mattina, Ornella e la figlia sono state le ospiti d’eccezioni e durante il collegamento hanno rivelato una confessione clamorosa proprio sul tradimento della Muti con il cantante Celentano. Scopriamo le scottanti parole della donna.

La puntata di Ogni Mattina andata in onda oggi 7 ottobre è stata ricca di colpi di scena. A condurre la trasmissione Adriana Volpe e Alessio viola. Tra gli ospiti presenti la meravigliosa Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli che hanno animato il salotto del programma con delle scottanti rivelazioni riguardante il tradimento della Muti avvenuto con Adriano Celentano anni fa. Il collegamento è stato ricco di colpi di scena, infatti, c’è stata una clamorosa confessione. Naike ha spinto la madre affinchè rivelasse a tutti alcuni particolari intimi della relazione avuta tempo fa con Celentano. Ha chiesto apertamente alla donna il perchè del tradimento dell’uomo nei confronti della moglie Claudia Mori, e la nostra bellissima Ornella non si è certamente tirata indietro: “Si sentiva solo perchè lei stava da un altro”, sono queste le parole scottanti che la donna ha espresso, lasciando i conduttori e i telespettatori senza parole.

La figlia ha proseguito sostenendo che ai tempi il cantante non era molto felice con sua moglie, parole affermate anche dalla madre Ornella. Naike ha voluto chiarire la situazione, per poter difendere la madre, dopo che Celentano aveva rivelato il tradimento che c’era stato con la bellissima attrice. Una confessione clamorosa che nessuno si aspettava, dato che da tempo era stata messa da parte per cercare di attenuare le continue voci e soprattutto i giudizi delle persone espressi senza criterio e privi di una conoscenza della realtà dei fatti.

