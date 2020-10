Al Bano, tutta la verità su Loredana Lecciso: “È contraria al matrimonio”

In un’intervista ad Oggi, Al Bano fa una rivelazione inaspettata sull’eventuale matrimonio con Loredana Lecciso, sua compagna da vent’anni.

Al Bano Carrisi, oltre ad una formidabile carriera musicale, è sempre stato al centro del gossip anche per la sua movimentata vita privata, della quale fanno parte molte persone. Avendo infatti un matrimonio finito alle spalle con Romina Power da cui ha avuto ben quattro figli, e una rapporto ormai ventennale con Loredana Lecciso con cui ne ha messo al mondo altri due, la saga della famiglia Carrisi è sempre molto ricca di eventi. Intervistato dal settimanale Oggi, il celebre cantante di Cellino San Marco ha rivelato alcuni dettagli che riguardano suo figlio Yari, sua figlia Jasmine ed i suoi progetti con la compagna Loredana Lecciso. Vediamo cosa ha confessato.

Al Bano e il matrimonio con Loredana Lecciso: “Dovrei convincerla”

Proprio nelle ultime settimane si è parlato del fidanzamento del figlio di Al Bano, Yari, con Thea Crudi. A tal proposito l’artista pugliese ha detto di augurare a Yari e alla sua compagna un amore come quello che c’è stato un tempo tra lui e Romina Power, ma con un finale molto più felice. Riguardo invece a Jasmine, la figlia avuta da Loredana, papà Al Bano ha espresso la gioia di averla con sé nel ruolo di coach nel programma ‘The Voice Senior’ che partirà a novembre. Poi ha aggiunto una considerazione sulla sua ultima esibizione in Spagna, dalla quale è tornato con un po’ di malinconia, per via delle restrizioni dovute alle misure anti-Covid. Toccando poi l’argomento ‘matrimonio’ in riferimento naturalmente a Loredana Lecciso, Al Bano ha inaspettatamente rivelato un dettaglio inedito. Ha infatti spiegato che lui e Loredana si ritengono ‘sposati mentalmente’ e che i documenti e i timbri non servono a nulla in questi casi. Ma ciò che davvero spiazza è ciò che Al Bano ha detto sulla compagna e cioè che se anche lui dovesse cambiare idea sul matrimonio, non è detto che la Lecciso voglia sposarlo, contraria com’è alle nozze. In tal caso, dovrebbe prima convincerla a compiere il grande passo.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe che Al Bano e Loredana convolassero finalmente a giuste nozze?

