GF Vip, tensione in casa: lo scherzo finisce male, interviene la Gregoraci

Momenti di tensione nella casa del GF Vip a causa di uno scherzo finito male: inquilini infastiditi, interviene la Gregoraci: ecco i dettagli.

Non c’è pace per i concorrenti del GF Vip che in questa edizione hanno affrontato davvero di tutto: comunicati shock che portano alle lacrime, liti furibonde, incredibili dichiarazioni e tanto altro. Se di recente la situazione sembrava essere tesa in particolare tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco a causa delle parole dell’attrice riguardo Massimiliano Morra e le rivelazioni dell’influencer a questo proposito, ecco invece nuove scintille. Al GF Vip si scatena un nuovo momento di tensione a causa di uno scherzo di Dayane Mello e Adua Del Vesco finisce male e interviene Elisabetta Gregoraci. Vediamo i dettagli. Pare che i protagonisti della vicenda siano le due concorrenti insieme a Francesco Oppini, “vittima” di quello che doveva essere uno scherzo divertente ma ha infastidito tutti i coinquilini.

GF Vip, lo scherzo di Adua e Dayane finisce male, interviene la Gregoraci

A quanto pare tutto è iniziato quando Adua Del Vesco, attrice seguitissima su Instagram, ha chiesto a Francesco Oppini di confessare quello che sarebbe successo tra lui e Dayane Mello durante la notte, alludendo ad un bacio che le sarebbe stato raccontato dall’amica. Ovviamente, Adua Del Vesco non era seria, si trattava di uno scherzo orchestrato con la modella conosciuta al GF Vip, che, tuttavia, è finito male: Francesco Oppini si è molto infastidito e si è mostrato shoccato e offeso. A questo punto è intervenuta Elisabetta Gregoraci che ha ripreso le due ragazze spiegando loro dovrebbero smettere di bisbigliare all’orecchio, soprattutto visto quanto accaduto per la questione di Massimiliano Morra. Anche Stefania Orlando ha trovato inopportuno lo scherzo, poiché ritiene che la fidanzata di Francesco Oppini potrebbe infastidirsi e Tommaso Zorzi ha confermato, sorpreso da quanto Adua Del Vesco abbia saputo fingere bene in quest’occasione.

Che ne pensate di questo scherzo, le ragazze hanno esagerato o la reazione degli altri è stata eccessiva?