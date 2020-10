Alessia Marcuzzi, il look da urlo per la quarta puntata di Temptation Island: avete notato anche voi questo ‘dettaglio’?

Siamo quasi giunti al giro di boa di questa nuova edizione di Temptation Island. A pochi mesi dalla fine delle settima condotta da Filippo Bisciglia, Alessia Marcuzzi ne è stata al timone di un’altra davvero incredibile. Sin dal primo momento e, quindi, dalla prima puntata, abbiamo percepito che questa sarebbe stata un’edizione più che incredibile. E, in effetti, si sta rivelando tale puntata dopo puntata. A catturare l’attenzione di tutti, ovviamente, ci sono le storie delle sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimenti, ma non solo. A tenere incollati dinanzi alla tv il pubblico italiano c’è anche lei: Alessia Marcuzzi. Non soltanto per i suoi consigli sempre giusti e puntuali, ma anche per i suoi outfit davvero da togliere il fiato. Ad esempio, anche per la quarta puntata di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha scelto di sfoggiare un look davvero da urlo. Ma voi vi siete resi conto di un particolare ‘dettaglio’? Ecco di che cosa parliamo esattamente. Scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi, look da urlo per la quarta puntata di Temptation Island: avete visto anche voi?

Così come per tutti gli altri precedenti appuntamenti, anche per la quarta puntata di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha scelto un look davvero da urlo. Eppure, ciò che non passa affatto inosservato è un unico dettaglio. Di che cosa parliamo? Semplice: i suoi cambi di outfit. Per ciascuna occasione, infatti, la bellissima conduttrice ha mostrato degli abbinamenti davvero da urlo. A partire, quindi, dal falò di confronto tra Davide e Serena. Fino ai momenti destinati alla narrazione e ai falò per entrami villaggi. Ecco tutti i dettagli.

A partire, quindi, dal falò di confronto di Serena e Davide fino a quelli destinati ai momenti destinati ad entrambi villaggi, Alessia Marcuzzi ha mostrato sempre dei look da urlo per la quarta puntata di Temptation Island. A voi è piaciuta? A noi decisamente si!

