Nel corso dell’ottava diretta del GF Vip, è stato svelato il vero motivo del litigio tra Adua e Massimiliano: la rivelazione choc.

Dopo quasi un mese dall’inizio della quinta edizione, sembrerebbe che siamo arrivati ad un punto di svolta tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Sappiamo benissimo che, sin dal loro primo ingresso nella casa più spiata d’Italia, tra i due sono volate parole davvero pesantissime. Fino a quando, nel corso della puntata scorsa, entrambi hanno ammesso che la loro storia d’amore è stata tutta una farsa. E che entrambi, purtroppo, sono stati costretti a mentire. Le cose, però, non sono affatto terminate qui. Proprio nel corso dell’ottava diretta del GF Vip, è stato svelato finalmente il motivo del reale litigio tra Adua e Massimiliano. A rivelare ogni cosa è stata l’attrice siciliana. Che, in collegamento con Alfonso Signorini, non ha potuto fare a meno di svelare tutta la verità. E a rivelare, quindi, qual è stato il motivo per cui, da amici, i due si sono detti ‘addio’ e si sono allontanati. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, svelato il motivo del litigio tra Adua e Massimiliano: la rivelazione in diretta

Proprio nel corso della diretta di Venerdì 9 Ottobre del GF Vip, Adua Del Vesco ha rivelato il vero motivo del litigio tra lei e Massimiliano Morra. Sappiamo benissimo che, da diverse settimane, i due sono al centro dell’attenzione. E lo sono stati anche nel corso dell’ottava diretta. Quando, dopo aver ammesso di non essere mai stati insieme durante la puntata precedente, sono stati al centro di un ‘faccia a faccia’ per tentare di scoprire la verità sul loro rapporto. È proprio in quest’occasione, infatti, che siamo venuti a sapere che, per diverso tempo, Massimiliano Morra ha corteggiato spudoratamente ed eccessivamente la bellissima siciliana. Ed è proprio per questo motivo che i due, nonostante la splendida amicizia, hanno litigato. ‘L’ho corteggiata un po’ troppo’, ha rivelato l’attore napoletano in diretta televisiva.

Fonte Foto: screenshot videoFinalmente adesso sappiamo tutta la verità: stando a quanto si apprende da queste parole di Adua al GF Vip, sembrerebbe che il motivo della sua lite con Massimiliano sia stato il suo corteggiamento spudorato ed eccessivo.

