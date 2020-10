Qui era piccolo e biondo, oggi è moro e tenebroso, ed è uno degli attori più amati dal pubblico, soprattutto quello femminile: lo riconoscete?

Capita sempre più spesso che i personaggi del mondo dello spettacolo pubblichino alcune immagini del loro passato, di quando erano bambini o adolescenti, o comunque di quando non erano ancora famosi e conosciuti. Spesso la loro trasformazione è tale che è davvero difficile riconoscerli, mentre altre volte è più semplice capire di chi si tratta, perché lineamenti ed espressioni sono rimaste identiche. In questo caso siamo davanti a un cambiamento davvero importante. Il bimbo nella foto in evidenza, infatti, ha solo 4 anni, e ha dei bellissimi capelli biondi e ricci, un sorriso dolcissimo e uno sguardo particolarmente vispo. A parte quest’ultimo, che nel tempo è rimasto molto simile, per il resto questo bambino è cambiato molto, anche nei lineamenti e nei colori. Oggi è un uomo moro, tenebroso e amatissimo dalle donne, ma soprattutto è un attore molto apprezzato. Avete capito di chi stiamo parlando? Continuate a leggere e scoprirete la sua identità!

Qui era piccolo e biondo, oggi è moro, tenebroso e amatissimo dalle donne: lo riconoscete?

Il bimbo nella foto in evidenza oggi è un amatissimo attore italiano, uno dei più apprezzati del momento, soprattutto dopo l’enorme successo dell’ultima fiction di cui è protagonista, ‘Doc – Nelle tue mani’. Dopo quest’ultima notizia è davvero impossibile sbagliarsi. Stiamo parlando, infatti, di Luca Argentero. Bello, moro e tenebroso, ma dal sorriso dolce e ammaliante, Argentero è uno degli attori più amati dal pubblico, soprattutto quello femminile, che è sempre incantato dalla sua bellezza. In questo scatto che ha pubblicato proprio lui sul suo profilo Instagram, Luca aveva solo 4 anni ed era biondo e simpaticissimo. Con il tempo è cambiato totalmente, diventando più scuro, ma il sorriso e lo sguardo, se fate attenzione, sono assolutamente riconoscibili. Legato alla modella e attrice Cristina Marino, Argentero è diventato da poco papà per la prima volta, grazie alla nascita della piccola Nina, avvenuta lo scorso 20 maggio. Innamoratissimo di sua figlia, Luca pubblica spesso su Instagram immagini in cui la tiene in braccio orgoglioso.

Dal prossimo 15 ottobre saranno in tv le nuove puntate di ‘Doc – Nelle tue mani’, la fiction di Rai Uno di cui Argentero è protagonista, e che ha giù avuto un enorme successo. Il pubblico è impaziente e non vede l’ora di scoprire cosa acccadrà. E voi?