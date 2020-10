Can Yaman è uno degli attori più amati di questo ultimo periodo, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Non lo direste mai.

Ha fatto impazzire tutte le donne italiane, Can Yaman. Protagonista indiscusso di ‘Bitter Sweet’, soap opera andata in onda, su Canale 5, l’estate scorsa, e di ‘Daydreamer’, la serie televisiva che, ancora adesso, sta tenendo incollati milioni di telespettatori, l’attore turco si accinge ad essere una vera e propria icona di bellezza per tutte le fanciulle del nostro paese. D’altra parte, non possiamo affatto dar loro torto. Fisico prestante, muscoli perfetti e al punto giusto, sorriso incantevole ed occhi magnetici: sono proprio queste alcune caratteristiche che descrivono alla grande il suo immenso fascino. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di suo padre o anche della sua Laurea in Giurisprudenza, ebbene si il bel Can Divit di ‘Daydreamer’ è un avvocato, ma cosa sappiamo, invece, del titolo di studio di Can Yaman? Ovviamente, ancora prima di laurearsi, l’attore turco ha dovuto prendersi un diploma. Ecco, ma sapete in che cosa? Scopriamolo insieme.

Can Yaman che titolo di studio ha? Non lo direste mai

Attore turco super apprezzato e, soprattutto, più che amato da tutto il pubblico e non, Can Yaman decanta di un percorso scolastico alle spalle davvero memorabile. Come detto precedentemente, il bel Can Divit di ‘Daydreamer’ è laureto in Giurisprudenza, ma qual è il titolo di studio di Can Yaman prima ancora che intraprendesse la carriera universitaria? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, primi di iscriversi al dipartimento di Giurisprudenza dell’università Yetidepe e di lavorare presso il procuratore, il bellissimo attore turco abbia portato a termine i suoi studi liceali, ottenendo il diploma presso il Liceo di Italiano ad Istanbul. Dove tra l’altro, a quanto pare, si è fatto facilmente riconoscere per essere uno degli studenti più abili e, soprattutto, più promettenti. Ma, badate bene, le sorprese non sono affatto terminate qui. Oltre ad essersi diplomato presso il Liceo di Italiano della città turca, Can Yaman parla anche quattro lingue: turco, italiano, tedesco, inglese e, a quanto pare, sta anche studiando lo spagnolo.

Vi sareste mai aspettati che il titolo di studio di Can Yaman fosse stato conseguito presso il Liceo di Italiano? Insomma, è un uomo proprio dalle mille risorse, no?

