Carolyn Smith, chi è suo marito: tutto su Ernestino Michielotto

Età, professione, città d’origine: ecco l’identikit di Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith, giudice a Ballando con le stelle.

“Tino e io siamo come cane e gatto. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro”, raccontava qualche tempo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente Carolyn Smith, a proposito di suo marito, Ernesto Michielotto. La coreografa scozzese è un personaggio amatissimo qui in Italia e pilastro fondamentale dello show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle, dove svolge il ruolo di giudice tecnico da molti anni. Carolyn è sposata con un italiano da molti anni, ma cosa sappiamo dell’uomo che le è stato sempre accanto nei momenti felici e in quelli più bui, come la malattia che l’ha colpita qualche anno fa e con la quale purtroppo si è trovata a dover combattere più di una volta? Ecco chi è e cosa fa nella vita suo marito.

Chi è Ernestino Michielotto, tutto quello che c’è da sapere sul marito di Carolyn Smith

Non tutti sanno che prima di incontrare Ernestino, Carolyn era già stata sposata. Anche il suo primo marito è un italiano e Carolyn lo sposò giovanissima, contro il parere della sua famiglia. Per stare con lui, la ballerina lasciò Londra e si trasferì nel nostro Paese, ma i due divorziarono dopo pochi anni. Per Carolyn quello fu un momento molto difficile, da cui però ha tratto grandi insegnamenti. Dopo essere andata via dall’Italia, nel 1991 la Smith tornò a Padova dove incontrò per la prima volta Ernestino Michielotto, anche lui coreografo, ballerino e giudice di gare internazionali, molto famoso all’estero. I due si sposarono nel 1997 e la loro unione è ancora oggi più solida che mai. Accomunati anche dalla passione per la danza, hanno gareggiato in coppia e aperto diverse scuole di ballo insieme.

Pur non avendo avuto figli, Carolyn ed Ernestino sono una coppia felice e col loro cagnolino formano una famiglia stupenda.

