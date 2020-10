Un’amicizia sempre più forte quella tra le due concorrenti del GF Vip che dimostrano il loro affetto reciproco con un secondo bacio bollente.

Mentre la telenovela tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sembra non trovare mai un finale definitivo senza che saltino fuori novità e colpi di scena, Dayane Mello in questi giorni si è trovata ad affrontare una crisi riguardante il rapporto con il suo ex Stefano Sala che ha inciso anche sul rapporto con sua figlia, la piccola Sofia. Tra l’altro Dayane non riesce nemmeno a trovare conforto tra le braccia di Francesco Oppini, che più di una volta ha sottolineato di essere innamorato della sua ragazza fuori e che per la Mello prova solo amicizia. Così, tra le tante difficoltà che Adua e Dayane stanno vivendo all’interno del loro percorso nel reality, le due ragazze hanno trovato un grande supporto l’una nell’altra. Già qualche giorno fa, l’attrice siciliana e la modella carioca hanno espresso il loro affetto scambiandosi un bacio sulle labbra che ha fatto molto parlare il web. Ecco che ieri sera ne è scattato un altro, contornato da tante coccole. Vediamo cosa è accaduto.

Adua Del Vesco e Dayane Mello, al GF Vip un altro bacio infuocato tra l’attrice e la modella

Sempre al centro delle polemiche durante le puntate del lunedì e del venerdì sera, le due ragazze sembrano aver trovato un solido sostegno morale nella loro amicizia così speciale. Proprio ieri sera, durante una riunione in giardino a base di barbecue, tra chiacchiere e risate, Adua e Dayane si sono lasciate andare a coccole affettuose con molta espansività e davanti a tutti gli altri coinquilini. Ad un certo punto, tra loro è scattato persino un bacio sulle labbra. Ma questo non sarebbe il primo: solo pochi giorni fa le due gieffine si erano già baciate in cucina, anche in quell’occasione davanti agli occhi di tutti.

Cosa ne pensate? L’amicizia tra Adua e Dayane è destinata a durare fuori dalla Casa?

