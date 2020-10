Tommaso Zorzi, la confessione dolorosa al GF Vip: la violenza subita dal suo ex fidanzato; il racconto a Stefania Orlando.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da poche settimane, ma nella Casa più spiata della tv è già accaduto di tutto. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Merito del cast super ‘succulento’ messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality show. E tra i concorrenti più in vista di questa edizione c’è senza dubbio lui, Tommaso Zorzi. Famosissimo sui social, dove ha quasi un milione di followers, il giovane inlfuencer è uno dei protagonisti assoluti nella Casa, dove si fa notare per la sua simpatia, le sue battute sempre pronte e la sua schiettezza. Ma, qualche ora fa, Tommaso ha messo da parte il suo lato giocoso, per lasciare spazio ad un ricordo molto doloroso. Durante una chiacchierata con Stefania Orlando, Tommaso confida di essere stato vittima di un brutto episodio a causa di un suo ex fidanzato. Scopriamo cosa è accaduto.

Tommaso Zorzi, la confessione dolorosa al GF Vip: l’influencer ha subito violenza da un suo ex fidanzato

Una confessione toccante, quella che Tommaso Zorzi ha fatto a Stefana Orlando, nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata a tavola, l’influencer spiega i dettagli della violenza fisica subita da un suo ex. Un episodio che l’ha segnato fortemente: “Gli strascichi di questa cosa me li sono sono portati addosso fino ad ora. Non mi fido più di nessuno”. Tommaso spiega di avere avuto sempre difficoltà a parlare di questo episodio: “È come se inficiasse la mia dignità di uomo. Finché sei una donna con un uomo, sei la parte debole per la società. Ma il fatto che un uomo ammetta di aver subito una cosa così dal suo compagno…è una roba in più.” Nel racconto, Zorzi spiega di aver subito senza reagire, e ammette di non ricordare perfettamente la successione o la durata degli eventi, poiché è come se avesse voluto ‘rimuovere’ l’accaduto.Tommaso racconta che, dopo l’accaduto, ha continuato a rivedere il suo ex per qualche mese, per poi chiudere definitivamente la storia.

Un episodio molto doloroso quello accaduto in passato a Tommaso, che ha voluto condividere il suo racconto con Stefania, una delle concorrenti con cui ha legato maggiormente nella Casa. E voi, cosa pensate di Zorzi? Vi sta piacendo il suo percorso al GF Vip?