Live non è la D’Urso, Angela da Mondello rivela i motivi dei suoi problemi giudiziari: un racconto da brividi sul figlio morto.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, condotto dalla bellissima Barbara D’Urso, che da sempre riesce a portare gli ascolti alle stelle, con la sua conduzione super scoppiettante. Molti sono stati gli ospiti che hanno animato il salotto della seguitissima trasmissione, e tantissimi i colpi di scena e le rivelazioni presentate in diretta. Come abbiamo avuto modo di appurare, Gabriel Garko è stato uno dei protagonisti del programma, in cui ha parlato apertamente dopo che nell’incontro avvenuto al Grande Fratello Vip con Adua Del Vesco ha indirettamente fatto coming out. Ma al centro dell’attenzione del pubblico è stata in seguito l’ormai famosissima e seguitissima Angela Da Mondello, divenuta nota in televisione per essere apparsa in un’intervista in estate sul litorale siciliano e aver pronunciato ‘Non ce n’è Coviddi‘, noto a tutti. Angela in una precedente intervista avviata nel salotto della D’Urso aveva dichiarato di aver avuto problemi con la giustizia e di rivelarne i motivi appena possibile. Ieri sera finalmente la famosissima signora da Mondello, a Live non è la D’Urso, ha apertamente dichiarato i motivi nascosti. Le sue parole hanno decisamente sorpreso e commosso tutti: un racconto da brividi sul figlio morto. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

‘Live’, Angela da Mondello e il racconto da brividi sul figlio morto

La nuova puntata di Live Non è la D’Urso è stata piena di colpi di scena, Barbara D’Urso è ormai diventata la regina della televisione italiana, oltre a possedere un talento eccezionale è anche una donna meravigliosa, spesso i suoi scatti su instangram infiammano i social riscontrando grande apprezzamento dai suoi migliaia di follower. La diretta di ieri, domenica 11 ottobre ha riscontrato grande successo, tra inaspettate rivelazioni e accesi scontri. Protagonista della serata la signora Angela Da Mondello che ha confessato i motivi dei suoi problemi con la giustizia. Il racconto ha decisamente sorpreso e commosso tutti. Angela ha parlato di suo figlio che purtroppo è morto, dichiarando di aver rubato in un negozio per poter contribuire al suo funerale. Un momento terribile che ha segnato la sua vita. La donna ha espresso commossa e disperata il suo dolore, sostenendo di non essere mai stata una criminale, compiendo quel gesto solo per poter aiutare nelle spese.

Angela ha raccontato alcuni dettagli di quel momento tanto disperato parlando di suo figlio, del suo non voler lasciare la famiglia. Un dolore che sicuramente avrà accentuato la fragilità della donna, già segnata dalla battaglia che ha visto il suo bambino lasciare la sua vita. Un racconto da brividi sul figlio morto davvero inaspettato che ha commosso tutti i telespettatori e anche la conduttrice.

