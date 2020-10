Ricordate Marta Gerbi della seconda edizione di Amici? Maria De Filippi ha rivelato che la cantante è ora tornata nel programma come coach.

Ospite da Mara Venier a Domenica In ieri, 11 ottobre, Maria De Filippi ha raccontato di aver inserito tra i coach di Amici un’ex allieva del programma: stiamo parlando di Marta Gerbi, che partecipò alla seconda edizione ed oggi è diventata insegnante di canto. “Questa aveva fatto amici tanti, tanti anni prima. Me la ricordavo, quando l’ho vista era incinta. Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi. Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere”, ha spiegato la De Filippi, comprensibilmente soddisfatta della traiettoria professionale seguita da una ex allieva del talent da lei ideato. Sono passati tanti anni da quando Marta Gerbi era tra i ragazzi dell’edizione 2002/2003 di Amici, voi ricordate il suo percorso?

Marta Gerbi, un sogno iniziato ad Amici e diventato realtà

Nata a Torino il 26 luglio del 1984, Marta Gerbi prima di approdare ad Amici, studia pianoforte per qualche anno. Avendo una grande passione ed un certo talento per il canto, viene incoraggiata dalla famiglia a partecipare al talent di Canale 5, dove si posizionò settima nella classifica finale. Quell’edizione fu infatti vinta da un’altra cantante, Giulia Ottonello. Finita l’esperienza ad Amici, Marta Gerbi ha partecipato come cantante e ballerina a programmi come Buona domenica e Maurizio Costanzo Show. Inoltre, ha fatto parte di vari musical come Footloose e si è esibita in concerto in giro per l’Italia, si è laureata all’Università di Roma Tor Vergata e ha intrapreso la carriera di vocal trainer che, appunto, l’ha riportata nella scuola di Amici, dove tutto è iniziato. Oggi Marta ha 36 anni, è sposata con il chitarrista Astor Mortis ed è mamma di una bambina, Lelia. Secondo quanto rivelato da Maria De Filippi, Marta Gerbi è di nuovo incinta.

Auguri a Marta per questa seconda gravidanza e per la sua carriera!

