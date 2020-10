In alcune delle sue Ig Stories, Elisa Isoardi ‘becca’ Raimondo Todaro proprio in quel momento: sapete cosa stava facendo il ballerino?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro formano una delle coppie indiscusse di questa nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Legati da un feeling davvero impressionanti, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ e il secolare ballerino del famoso programma di Milly Carlucci stanno regalando dei momenti davvero incredibili. Non soltanto durante le loro performances nel corso delle dirette di ogni Sabato sera, ma anche a tutti i simpatici siparietti che, spesso e volentieri, regalano ai loro sostenitori su Instagram. L’ultimo, ad esempio, è stato regalato pochissime ore fa. E a mostrarcelo è stata la bellissima Elisa Isoardi. Attraverso un’Instagram Stories, la conduttrice televisiva ha mostrato il suo compagno di viaggio Raimondo in un momento davvero ‘particolare’. Sapete cosa stava facendo il ballerino siciliano? Scopriamolo insieme.

Elisa Isoardi ‘becca’ Raimondo Todaro in quel momento: cosa stava facendo il ballerino

Sappiamo benissimo che, sin dal primo momento, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non hanno mai perso occasione di poter mostrare ai loro sostenitori l’immenso legame che si è instaurato durante l’edizione attuale di ‘Ballando con le Stelle’. Ne abbiamo avuto, ad esempio, la prova quando, a causa di un’operazione all’appendicite, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ ha puntualmente dimostrato la sua vicinanza al suo compagno di viaggio. E ne abbiamo avuto la conferma pochissime ore fa. Attraverso un’Ig Stories caricata sul suo canale social ufficiale, Elisa Isoardi ha voluto immortalare Raimondo Todaro in un momento davvero ‘particolare’. Sapete cosa stava facendo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

‘Qualcuno sta studiando la coreografia’, sono proprio queste le parole che utilizza Elisa Isoardi per spiegare al suo pubblico cosa sta facendo Raimondo Todaro in quel preciso momento. La prossima puntata di Ballando con le Stelle, lo sappiamo benissimo, sta per avvicinarsi. E, a quanto pare, i due sono davvero carichissimi. Noi non vediamo l’ora di vederli in tutta la loro bellezza, voi?

