Purtroppo ieri è venuto a mancare il papà dell’amatissimo calciatore Francesco Totti, la notizia è stata appresa con enorme dispiacere. Molti sono stati i personaggi dello spettacolo che hanno lasciato un messaggio di cordoglio per Totti, dopo l’annuncio della terribile notizia. Nessuno poteva immaginare un simile avvenimento, e si sa la morte di un genitore addolora profondamente le persone colpite, costrette a vivere privi di una parte essenziale nella loro vita. Enzo Totti, il padre dell’ex capitano della Roma, aveva contratto il coronavirus e per questo motivo era stato ricoverato allo Spallanzani. Purtroppo, la situazione sembra essere precipitata e ieri è giunta la notizia della morte dell’uomo. Ormai, come sappiamo, sono migliaia e migliaia le vittime di questo nuovo virus, che colpisce in maniera differente i soggetti. Infatti, i sintomi sono diversi e da uno stato di sicurezza si può passare in poco tempo in uno di grande pericolo. La lotta al coronavirus ha acceso la speranza di tutti e già diversi sono i vaccini in via di sperimentazione, ma nulla è ancora certo. Come abbiamo annunciato, dopo la morte del padre di Totti, a dire la sua è stato Piero Chiambretti: “Morire di Covid fa davvero rabbia“.

Piero Chiambretti si sfoga dopo la morte del papà di Totti, colpito dal Covid

La notizia della morte del papà dell’ex capitano della Roma ha riscosso un enorme clamore, un’annuncio che ha letteralmente scosso tutti, increduli dell’avvenimento. Enzo Totti, il padre di Francesco, ha lasciato i suoi cari ieri, aveva 76 anni. L’uomo era stato ricoverato allo Spallanzani, dopo essere risultato positivo al Covid19, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Molti sono stati i messaggi ricevuti dal capitano, e numerose le reazioni anche nel mondo dello spettacolo. La più autorevole è stata decisamente quella di Piero Chiambretti. Infatti, come tutti sanno, quest’ultimo ha perso sua madre Felicita lo scorso marzo proprio a causa del coronavirus. Piero che ha vissuto in prima persona il tragico lutto che questa volta ha colpito Totti, si è sfogato e ha lasciato un messaggio di sostegno per l’ex capitano della Roma. L’uomo ha apertamente dichiarato tutto il suo sconforto dinanzi ad un simile avvenimento, parlando di un dolore che accomuna tutti, e di non essere presenti parole per poter sostenere un figlio che perde un genitore. “Si può morire in tanti modi, però morire di Covid fa davvero rabbia”, ha confessato il conduttore di Tiki Taka.

Chiambretti ha anche parlato di un dolore così forte ed immenso difficile da gestire, che rimane addosso e porta ad un indiretto cambiamento. Sono sensazioni che si provano poche volte nella vita e che logorano il corpo e la mente. Un momento decisamente terribile per Piero che ha subito il lutto a marzo, e che ha da poco colpito il grandissimo Francesco Totti.

