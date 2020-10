Coronavirus, Valentino Rossi positivo: l’annuncio appena arrivato

Continua a diffondersi il Coronavirus nell’ambiente sportivo: Valentino Rossi, il campione di motociclismo, è positivo come spiega lui stesso nell’annuncio appena arrivato.

Il Coronavirus continua a diffondersi a macchia d’olio nonostante le infinite misure di sicurezza messe in atto per limitare il contagio. Soprattutto, continua a non dare tregua all’ambiente sportivo e, dopo l’annuncio degli svariati contagiati al Giro d’Italia, arriva un’altra brutta notizia. Valentino Rossi, il celebre campione di motociclismo, è positivo al Coronavirus: l’annuncio è appena arrivato. A comunicarlo è proprio il celebre pilota attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram in cui spiega nel dettaglio cosa è accaduto. Un altro duro colpo per l’ambiente sportivo già molto colpito in diversi ambiti, soprattutto in quello calcistico: ricordiamo che è da pochissimo giunta la notizia della positività di Cristiano Ronaldo. Vediamo cosa ha scritto Valentino Rossi a proposito del suo aver contratto il Coronavirus.

Valentino Rossi positivo al Coronavirus

Il pilota, nove volte campione del mondo, originario di Urbino e classe 1979, ha annunciato l’accaduto tramite un post sui social. Il celebre campione ha rivelato di essersi svegliato stamattina sentendosi debole e con una febbre leggera, motivo per cui ha subito contattato il medico. Ha fatto un test rapido che ha dato esito negativo, ma, purtroppo, il secondo tampone di cui è arrivato il risultato alle sedici era tutt’altra storia. Valentino Rossi ha spiegato di essere risultato positivo al Coronavirus e di essere molto deluso di aver dovuto abbandonare la gara di Aragon. Nel pieno rispetto delle regole sanitarie, il campione è in isolamento. Nel post condiviso da Valentino Rossi si legge tutta l’amarezza di un uomo molto responsabile che ha rispettato tutte le misure di sicurezza anti-covid ma che si è ritrovato contagiato in ogni caso. Il pilota conclude il suo messaggio assicurando che seguirà le direttive del medico e spera di guarire al più presto.

Non possiamo che augurare al campione Valentino Rossi di rimettersi in fretta e tornare a farci sognare in pista!