Giulia De Lellis è stata vittima di un’aggressione: fa chiarezza sullo spiacevole episodio avvenuto a Milano.

Da diversi giorni si mormora di un presunto tentativo di rapina subito dalla meravigliosa influencer Giulia De Lellis, da pochissimo lei stessa ha voluto spiegare cos’è successo. Giulia è sicuramente molto seguita ed amata, la notorietà è arrivata dopo la sua partecipazione ad Uomini e donne di Maria De Filippi. La De Lellis arrivò nel programma in veste di corteggiatrice del tronista Andrea Damante. Dopo un percorso altalenante, fatto di scontri e riappacificazioni, con grande gioia di tutti i suoi fan la ragazza fu la scelta. Una volta usciti fuori dalla nota trasmissione hanno vissuto una bellissima storia d’amore. Purtroppo è arrivata la rottura della relazione, dopo che Giulia scoprì alcuni tradimenti di Andrea. Proprio per poter esprimere al meglio le sue sensazioni e la sua sofferenza, l’amata ex corteggiatrice ha voluto mettere nero su bianco i motivi della fine della relazione. Oggi, la De Lellis è una delle influencer più seguite, e sul suo profilo instangram aggiorna spesso i suoi follower con scatti meravigliosi e bollenti. Non solo, la ragazza spesso racconta della sua quotidianità. Proprio da pochissimo ha parlato di un’aggressione subita, dopo le voci che erano erroneamente circolate. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

Giulia De Lellis vittima di un’aggressione fa chiarezza sull’accaduto

Sono giorni molto turbolenti per Giulia De Lellis, come sappiamo l’amata influencer è stata in cerca di una casa, dopo il nuovo allontanamento da Andrea Damante. E’ noto ormai infatti che la ragazza dopo la rottura avvenuta qualche anno fa, si era nuovamente riconciliata con Damante, ma a quanto pare i due hanno di nuovo deciso di allontanarsi. In questi giorni si è parlato di un tentativo di scippo che ha colpito Giulia, quest’ultima ha voluto proprio da pochissimo far chiarezza sull’accaduto. Giulia De Lellis ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione circa due settimane fa avvenuta a Milano. Ha apertamente messo in chiaro la vicenda, smentendo le voci di possibili spettatori presenti che invece di aiutare erano intenti a scattare foto e fare video.

L’influencer non ha voluto parlarne prima per evitare allarmismi, ma ha anche raccontato che gli aggressori non siano riusciti per fortuna a farle del male. La questione è ovviamente stata esposta già a chi di dovere, ha spiegato Giulia. Un brutto momento per l’amatissima Giulia De Lellis che si è trovata ad essere vittima di un’aggressione, un episodio sicuramente spiacevole.

