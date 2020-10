Tiziano Ferro ha raccontato apertamente una dolorosa confessione: “Sono stato un alcolista”, il retroscena inaspettato.

E’ sicuramente uno dei cantanti più amati e seguiti degli ultimi tempi, da anni ormai non fa che cavalcare l’onda del successo. Tiziano Ferro è divenuto un’icona nel panorama musicale, amato ed apprezzato da un pubblico che non conosce confini. Fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per la musica, e grazie al suo impegno è divenuta per lui il lavoro che ha sempre sognato. L’artista è stato certamente uno dei primi ad annunciare pubblicamente la sua omosessualità, senza aver timore di mostrare il suo essere, perchè nessuno può privarsi della libertà. Nell’ultimo periodo Tiziano ha affrontato un terribile dolore, il suo cagnolino Bau non ce l’ha fatta. Ricordiamo che il dobermann era stato operato d’urgenza in seguito ad un’emorragia. Un momento sicuramente difficile per l’amato cantante che si è trovato a perdere il suo amato animale. In seguito a quell’episodio, l’artista ha deciso di adottare dal canile un altro cagnolino. Un gesto bellissimo che ha emozionato i suoi migliaia di follower. Tiziano Ferro ha però sorpreso i suoi fan con la prossima uscita di ‘Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri’ e l’uscita del primo ducu-film ‘Ferro’. Proprio qui il cantante ha deciso di aprirsi e fare una dolorosa confessione: “Sono stato un alcolista”, il retroscena del suo passato.

Tiziano Ferro, dolorosa confessione: “Sono stato un alcolista”

Nel suo primo docu-film Tiziano Ferro ha deciso di parlare di un retroscena del suo passato che l’ha segnato. Il cantante si è aperto senza timori e ha toccato momenti difficili e bui della sua vita. Ha svelato un aspetto molto delicato del suo passato di cui pochi ne erano a conoscenza: “Sono stato un alcolista”, ha rivelato l’amato artista. Tiziano si è addentrato nel racconto raccontando quando ha iniziato ad attaccarsi al vizio del bere. “Una sera la band mi convinse a bere e non mi sono più fermato. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore”, parole queste che mostrano chiaramente un momento difficile dell’amatissimo cantante che da sempre ha dimostrato di avere una forte sensibilità.

Ferro è entrato nel cuore della confessione rivelando di aver perso amici ed occasioni, e di essere entrato in un vortice complicato da poter superare. Ha anche sostenuto di essersi trovato ad affrontare altri problemi: “Alcolista, gay, bulimico, depresso e famoso“, aspetti che hanno logorato il suo stato già fragile. Ma fortunatamente quando ha cantato la prima volta il mondo per lui è completamente cambiato. Oggi è sicuramente uno degli artisti più amati ed apprezzati, e non poteva essere diversamente, dato che Tiziano Ferro possiede un meraviglioso talento.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui