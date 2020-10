Nelle prossime puntate del GF Vip è prevista una new entry: adesso è proprio ufficiale, a varcare la soglia rossa sarà proprio lei.

Sembrerebbe essere proprio l’edizione delle novità, questa che, in queste ultime settimane, sta andando in onda. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che il Grande Fratello Vip proseguirà fino a Febbraio prossimo, diventando, così, una delle edizioni più lunghe della storia, ma sembrerebbe che, nei tempi a venire, ci saranno delle importanti new entry. A darne praticamente la conferma è stato ‘Giornalettismo’ pochissime ore fa. Oltre, infatti, a svelare un importante retroscena sull’assenza di Franceska Pepe nel corso della decima diretta del reality, è stato svelato anche il nome di colei che, nelle prossime puntate, entrerà nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Nuovamente, avete letto proprio bene. Perché la futura concorrente, in realtà, ha già varcato la porta rossa di Cinecittà negli anni scorsi. Di chi parliamo? Proprio di lei!

Grande Fratello Vip, incredibile new entry nel cast: è proprio lei

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di sei personaggi televisivi che, nelle prossime settimane, potrebbero diventare a tutti gli effetti i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Adesso, invece, vi parliamo di una new entry che, stando a quanto si apprende dal profilo Instagram di ‘Giornalettismo’, sembrerebbe essere proprio ufficiale. Non sappiamo, ovviamente, quando avverrà il suo ingresso, sia chiaro. Fatto sta che, appena scoprirete il suo nome, resterete completamente senza parole. Anche perché, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente la prima volta che la giovane prende parte al reality. Anzi, lo ha già fatto circa due anni fa. E, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha anche trovato l’amore. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio di lei: Giulia Salemi!

Stando a quanto si apprende da ‘Giornalettismo’, quindi, sembrerebbe che l’influencer sia giù giunta a Roma. E che, quindi, sia pronta a prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip in qualità di sostituta di Flavia Vento. Siete contenti di rivederla? Noi decisamente si!