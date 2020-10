Paolo Mengoli, confessione shock in diretta: Eleonora Daniele sconvolta

Paolo Mengoli rivela il suo terribile segreto a Storie Italiane: la scoperta dopo 25 anni, Eleonora Daniele senza parole.

Ospite a Storie Italiane su Rai 1, nel corso della puntata di ieri il cantante Paolo Mengoli ha lasciato increduli il pubblico in studio e quello da casa facendo una confessione del tutto impensabile. Il cantante ha infatti rivelato qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che lui stesso è venuto a scoprire dopo ben 25 anni. Si tratta di un dramma personale e familiare dalle implicazioni enormi perché mette in discussione l’intera vita di un uomo che per tanti anni ha creduto di avere delle certezze, dei pilastri che improvvisamente sono crollati. Vediamo cosa ha confessato Paolo Mengoli lasciando la stessa conduttrice, Eleonora Daniele, letteralmente sconvolta.

Paolo Mengoli, “Ho un segreto da anni, non l’ho mai detto a nessuno”

Tra gli sguardi attoniti dei presenti in studio, Mengoli ha dichiarato con gli occhi lucidi e carichi di emozione: “Dopo quasi venticinque anni ho scoperto di non essere il padre biologico della figlia che ho cresciuto. C’è stata anche una sentenza a riguardo”. Il cantante ha proseguito il suo drammatico racconto dicendo che per anni ha cresciuto quella ragazza, oggi trentacinquenne, con la convinzione che fosse sua figlia, ma nel 2009 ha ottenuto le prove che quella non era la verità. Poi, nel 2015, con una sentenza è stato stabilito che non era lui il padre naturale. Paolo Mengoli ha poi aggiunto un dettaglio da brividi: “Non ho più alcun rapporto con quella che credevo fosse mia figlia, è stata una sua decisione quella di interrompere i rapporti, eppure io l’ho amata all’inverosimile”. Chiaramente in imbarazzo, Eleonora Daniele ha chiesto come sia avvenuta la drammatica scoperta della verità e lui ha risposto che, insospettito da molti dettagli, aveva fatto eseguire di nascosto il test del DNA, giungendo infine a chiedere il disconoscimento della paternità.

Eleonora Daniele ha abbracciato virtualmente l’ospite e lo ha invitato a tornare in una delle prossime puntate di Storie Italiane per poter raccontare tutto con calma, dato che la delicata vicenda vede coinvolte altre persone.

