Tu si que Vales, Teo Mammuccari non ci sta: ‘Ti querelo’, cos’è successo

Tu si que Vales, Teo Mammuccari non ci sta e sbotta: ‘Ti querelo’, ecco cos’è successo nel corso di questo nuovo appuntamento del sabato.

Siamo giunti al Sabato sera e, come diverse settimane a questa parte, è arrivato il momento di assistere ad un nuovo ed imperdibile appuntamento di Tu si que Vales. Un appuntamento che, così come tutti gli altri precedenti, è stato ricco di incredibili esibizioni, di emozioni e, perché no, anche di vera e propria tensione. Ad avere le redini in mano ci sono sempre loro: Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara. Mentre a ‘giudicare’ le esibizioni, ci sono i quattro infallibili giudici: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Ecco, a proposito di quest’ultimo, sapete che, nel bel mezzo di un’esibizione, l’attore romano ha completamente perso le staffe? Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, ad un certo punto, ha sbottato: ‘Io ti querelo’. Ma cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Tu si que Vales, Teo Mammuccari sbotta: cos’è successo

Un inizio di puntata di Tu si que Vales davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Siamo abituati, è vero. Ma in quella andata in onda Sabato 17 Ottobre, vi assicuriamo, è accaduto qualcosa davvero di incredibile. Non soltanto, come ogni settimana, le esibizioni che si sono alternate nello studio di Cinecittà sono state diverse e, soprattutto, formidabili, ma non sono affatto mancati i momenti di ‘tensione’. Lo sa bene Teo Mammuccari. Che, come dicevamo precedentemente, nel bel mezzo di un’esibizione, ha letteralmente perso le staffe ed ha detto: ‘Io ti querelo’. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, come anticipato, non è successo affatto nulla di grave. Fatto sta che l’attore romana non è riuscito ugualmente a trattenersi. E a sbottare contro il suo collega Rudy Zerbi proprio come aveva già fatto un’altra volta. Ma riavvolgiamo il nastro. E cerchiamo di capire cos’è successo. Sul palco di Tu si que Vales, si è presentato Pinuccio. Che, oltre ad esibirsi in un numero da urlo, non ha potuto fare a meno di dimostrare il suo amore per Maria De Filippi. E così, appena terminata la sua performance, ha chiesto il numero della regina di Mediaset. Tutto ‘normale’, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che Rudy Zerbi, volendo accontentare la richiesta del talento, non ha dato il numero della De Filippi, bensì quello di Teo Mammuccari. ‘Io ti querelo’, ha detto l’attore romana appena si è reso conto di quello che il suo collega aveva fatto.

‘Adesso devo cambiare numero’, ha continuato a dire Teo Mammuccari a Tu si que Vales. Ma cosa sarà accaduto subito dopo?

