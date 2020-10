Andrea Zelletta, chi è la sorella Alessia: età, lavoro, Instagram e il gesto che non è passato inosservato, ecco tutto quello che sappiamo di lei.

Andrea Zelletta è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ex tronista di Uomini e Donne, è davvero amatissimo dal pubblico e ha fatto appassionare milioni di persone grazie alla sua storia d’amore con Natalia Paragoni, conosciuta proprio all’interno del dating show di canale 5. Andrea e Natalia sono davvero una splendida coppia, ma soprattutto sono gelosissimi l’uno dell’altra, in particolare l’ex corteggiatrice, che lo ha dimostrato anche nello scherzo organizzato per lei dalle Iene qualche mese fa, nel quale Andrea ha finto di averla tradita. Tutti ricordano sicuramente la reazione fortissima della ragazza, che è letteralmente impazzita davanti a questa ‘terribile scoperta’. Ora che Andrea è nella casa del GF Vip ha più volte sottolineato di sentire la mancanza della sua fidanzata. Ma Natalia non è l’unica donna che sta nei pensieri di Zelletta. Oltre a lei, infatti, c’è anche la mamma Anna, che è entrata nella casa qualche settimana fa per fargli una sorpresa, ma anche sua sorella Alessia, alla quale Andrea è davvero legatissimo e per la quale ha fatto un gesto molto importante: ecco di cosa parliamo e tutto quello che sappiamo di lei.

Andrea Zelletta, chi è la sorella Alessia: età, lavoro, Instagram e il particolare gesto dell’ex tronista

Andrea Zelletta non ha mai fatto mistero di essere molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella Alessia. I due ragazzi sono molto uniti e lo hanno dimostrato in tante occasioni anche sui social. Sul profilo Instagram della ragazza, infatti, ci sono moltissimi scatti che la ritraggono insieme a suo fratello, spesso in atteggiamenti molto affettuosi e con dediche dolcissime. Alessia è diventata popolare proprio grazie al percorso televisivo di Andrea e ad oggi ha oltre 22mila followers su Instagram. Classe 1998, ha 22 anni, 4 in meno rispetto al fratello.

Non sappiamo molte informazioni sulla vita privata di Alessia, ma da Instagram si deduce che è fidanzata da parecchio tempo con un giovane di nome Francesco e che vive ancora con la sua famiglia a Taranto, a differenza di Andrea che invece si è trasferito a Milano. Proprio a riprova del grande affetto che prova per lei, Andrea ha fatto un gesto bellissimo per sua sorella, dedicandole un tatuaggio, ovvero il nome ‘Alessia’ scritto sul polso. Lo sapevate?

Non sappiamo con precisione che lavoro faccia Alessia, ma di certo possiamo dire che è legatissima alla sua famiglia, in particolare al nonno, che spesso appare nelle sue foto su Instagram, e che le piacciono molto gli animani, come si vede sempre dal suo profilo social. Chissà se la giovane entrerà mai nella casa del GF Vip per fare una sorpresa a suo fratello. Voi cosa ne pensate?